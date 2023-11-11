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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Стокпорт Каунти
Суиндон Таун - Стокпорт Каунти: обзор матча 11 ноября 2023
Суиндон Таун
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
2 : 4
Завершен
Стокпорт Каунти
31'
Д. Кемп
61'
J. Young
52'
W. Collar (П)
69'
К. Вуттон
73'
О. Бэйли
89'
К. Кэмпс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Стокпорт Каунти
90'
+4
Замена
K. Knoyle
️️️️
W. Collar
89'
ГОЛ! 2:4!
К. Кэмпс
Пас отдал
R. Croasdale
83'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
О. Бэйли
83'
Замена
П. Мэдден
️️️️
К. Вуттон
Замена
L. Kinsella
️️️️
G. McEachran
74'
Замена
T. Shade
️️️️
У. Коколо
74'
73'
ГОЛ! 2:3!
О. Бэйли
Пас отдал
К. Вуттон
69'
ГОЛ! 2:2!
К. Вуттон
Пас отдал
И. Турай
Желтая карточка
S. Khan
68'
ГОЛ! 2:1!
J. Young
Пас отдал
S. Khan
61'
Замена
R. Hepburn-Murphy
️️️️
Ч. Остин
60'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
W. Collar
Желтая карточка
М. Махони
51'
45'
+5
Желтая карточка
К. Вуттон
42'
Замена
И. Турай
️️️️
A. Sarcevic
ГОЛ! 1:0!
Д. Кемп
Пас отдал
S. Khan
31'
17'
Желтая карточка
A. Sarcevic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
20
George McEachran
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Стокпорт Каунти
5
Ethan Pye
ЦЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
14
Will Collar
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
18
Ryan Croasdale
(К)
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
26
Anton Dworzak
ЦП
4
Liam Kinsella
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
8
Каллум Кэмпс
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
3-2-1-4
1
Махони
21
Коколо
20
Блэйк-Трейси
28
12
20
10
Кемп
2
Годвин-Малифе
32
Остин
20
33
Хаттон
2-2-5
5
4
27
Бэйли
14
19
5
10
23
Саутэм-Хейлз
11
Барри
32
Остин
29
29
32
Остин
21
Коколо
17
17
21
Коколо
20
4
4
20
10
3
Турай
3
Турай
10
27
Бэйли
25
Пауэлл
25
Пауэлл
27
Бэйли
19
Вуттон
41
Мэдден
41
Мэдден
19
Вуттон
14
2
2
14
Остались в запасе
Суиндон Таун
Стокпорт Каунти
12
Льюис Уорд
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
26
Anton Dworzak
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
26
Anton Dworzak
ЦП
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Суиндон Таун - Стокпорт Каунти
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Информация о матче
Главный судья:
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2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
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1 мая
1
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