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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Транмер
Стокпорт Каунти - Транмер: обзор матча 28 октября 2023
Стокпорт Каунти
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Транмер
54'
A. Sarcevic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Транмер
90'
Замена
К. Моррис
️️️️
Р. Аптер
Замена
A. Pond
️️️️
R. Croasdale
87'
86'
Замена
J. Hawkes
️️️️
Б. Уокер
76'
Замена
L. Norris
️️️️
K. Dennis
Замена
М. Ипполит
️️️️
W. Collar
70'
Замена
К. Кэмпс
️️️️
A. Sarcevic
69'
Замена
K. Knoyle
️️️️
E. Pye
69'
ГОЛ! 1:0!
A. Sarcevic
Пас отдал
К. Вуттон
54'
48'
Вторая желтая
H. Saunders
45'
+2
Желтая карточка
H. Saunders
45'
Желтая карточка
P. Lewis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
4
Akil Wright
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
14
Will Collar
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
18
Ryan Croasdale
(К)
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ЦП
1
Luke McGee
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
2
Kyle Knoyle
ЦФ
8
Каллум Кэмпс
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
18
Кирон Моррис
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
2-2-5
4
5
14
27
Бэйли
10
1
19
Вуттон
19
18
1-1-5
5
Дэвис
4
Уокер
30
Аптер
22
4
36
17
18
15
15
18
14
21
Ипполит
21
Ипполит
14
5
2
2
5
10
8
Кэмпс
8
Кэмпс
10
4
Уокер
21
21
4
Уокер
30
Аптер
18
Моррис
18
Моррис
30
Аптер
9
18
18
9
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Транмер
13
Джордан Смит
ВР
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Остались в запасе
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Стокпорт Каунти - Транмер
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Информация о матче
Главный судья:
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Транмер
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
2016.05.19 09:09
11
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
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