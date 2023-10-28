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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Солфорд Сити
Бэрроу - Солфорд Сити: обзор матча 28 октября 2023
Бэрроу
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Солфорд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Солфорд Сити
Замена
L. Stephenson
️️️️
R. Feely
75'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
D. Worrall
71'
Замена
S. Foley
️️️️
K. Spence
70'
70'
Замена
К. Тилт
️️️️
L. Bolton
66'
Замена
K. N'Mai
️️️️
И. Ингрэм
66'
Замена
M. Lund
️️️️
R. Watson
Замена
Д. Гарнер
️️️️
D. Telford
65'
Желтая карточка
K. Spence
31'
Желтая карточка
R. Gotts
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
22
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
28
R. Feely
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
3
Declan John
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
21
Alex Cairns
(К)
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
4
Эллиот Уотт
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
27
Luca Stephenson
ЦП
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
2-5
22
8
27
29
33
19
16
3-3-5
2
Ингрэм
29
Гарбатт
5
Мариаппа
3
8
14
Маллан
21
32
4
Уотт
44
17
8
16
16
8
27
34
Уитфилд
34
Уитфилд
27
28
27
27
28
19
19
Гарнер
19
Гарнер
19
8
16
Тилт
16
Тилт
8
2
Ингрэм
10
10
2
Ингрэм
44
8
8
44
Остались в запасе
Бэрроу
Солфорд Сити
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
Главный тренер
Энди Уинг
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
Остались в запасе
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Бэрроу - Солфорд Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Информация о матче
Главный судья:
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2025.08.04 16:50
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