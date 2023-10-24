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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Кроули Таун
Уолсолл - Кроули Таун: обзор матча 24 октября 2023
Уолсолл
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Кроули Таун
89'
D. Johnson
90+4'
Д. Орси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Кроули Таун
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Д. Орси
ГОЛ! 1:0!
D. Johnson
89'
88'
Желтая карточка
J. Williams
86'
Замена
J. Roles
️️️️
K. Lolos
80'
Желтая карточка
L. Maguire
76'
Замена
R. Khaleel
️️️️
R. Darcy
Замена
D. Johnson
️️️️
F. Draper
65'
55'
Желтая карточка
Н. Царулла
Замена
T. Allen
️️️️
H. Williams
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
7
Том Ноулз
ПВ
13
Owen Evans
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
5
Laurence Maguire
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
26
Jay Williams
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
23
Travis Johnson
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
24
Taylor Allen
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
5
Аарон Генри
ОП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
7
Harry Forster
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
1-2-1-5
5
Дэниелс
24
26
Тирни
7
Ноулз
8
7
15
14
21
Хатчинсон
3-2-5
34
12
Райт
2
Гордон
5
26
49
23
4
Келли
25
Царулла
17
9
Орси
24
24
24
24
34
39
39
34
49
27
27
49
17
11
11
17
Остались в запасе
Уолсолл
Кроули Таун
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
5
Аарон Генри
ОП
11
Камарай Свайер
АП
7
Harry Forster
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
5
Аарон Генри
ОП
11
Камарай Свайер
АП
7
Harry Forster
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Уолсолл - Кроули Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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