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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Крю Александра
Кроули Таун - Крю Александра: обзор матча 21 октября 2023
Кроули Таун
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 14 тур
2 : 4
Завершен
Крю Александра
15'
K. Lolos
28'
R. Darcy
20'
Ш. Трейси
56'
Д. Конрой (АГ)
75'
К. Бейкер-Ричардсон
90+4'
Э. Невитт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Крю Александра
90'
+6
Желтая карточка
Э. Невитт
Желтая карточка
J. Williams
90'
+6
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
Э. Невитт
Пас отдал
Л. Оффорд
Замена
R. Khaleel
️️️️
Л. Келли
89'
Замена
J. Roles
️️️️
R. Darcy
89'
82'
Замена
А. Роу
️️️️
Ш. Трейси
75'
ГОЛ! 2:3!
К. Бейкер-Ричардсон
69'
Замена
Э. Невитт
️️️️
C. Long
Желтая карточка
K. Lolos
66'
61'
Замена
М. Деметриу
️️️️
Д. Уайт
Замена
К. Гордон
️️️️
А. Генри
60'
56'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Конрой
54'
Желтая карточка
К. Бейкер-Ричардсон
Желтая карточка
R. Darcy
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
R. Darcy
Пас отдал
K. Lolos
28'
20'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Трейси
Пас отдал
Д. Уайт
ГОЛ! 1:0!
K. Lolos
Пас отдал
Д. Орси
15'
Желтая карточка
Д. Конрой
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
5
Аарон Генри
ОП
49
Ronan Darcy
ЦП
26
Jay Williams
ЦП
25
Ник Царулла
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
3
Рио Адебизи
ЦЗ
23
Джек Пауэлл
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
10
Джо Уайт
АП
9
Christopher Long
ЦФ
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
2
Келлан Гордон
ЦЗ
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
11
Jack Roles
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
20
Эллиот Невитт
ЦФ
5
Мики Деметриу
ЦФ
3-1-2-4
34
3
Конрой
5
12
Райт
5
Генри
49
26
25
Царулла
17
9
Орси
4
Келли
4-2-1-3
1
Дэвис
6
Оффорд
4
3
Адебизи
6
23
Пауэлл
11
10
Уайт
19
Бейкер-Ричардсон
10
Трейси
9
5
Генри
2
Гордон
2
Гордон
5
Генри
4
Келли
27
27
4
Келли
49
11
11
49
10
Трейси
11
Роу
11
Роу
10
Трейси
9
20
Невитт
20
Невитт
9
10
Уайт
5
Деметриу
5
Деметриу
10
Уайт
Остались в запасе
Кроули Таун
Крю Александра
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
11
Камарай Свайер
АП
23
Travis Johnson
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
11
Камарай Свайер
АП
23
Travis Johnson
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Кроули Таун - Крю Александра
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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