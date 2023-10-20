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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Уолсолл
Ньюпорт Каунти - Уолсолл: обзор матча 20 октября 2023
Ньюпорт Каунти
20.10.2023, пятница, 21:45
Англия. Вторая лига, 14 тур
3 : 3
Завершен
Уолсолл
4'
Б. Моррис
45+4'
У. Эванс
68'
Б. Моррис
16'
F. Draper
54'
F. Draper
90+6'
F. Draper
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Уолсолл
90'
+7
Желтая карточка
F. Draper
90'
+6
ГОЛ! 3:3!
F. Draper
Пас отдал
Д. Дэниелс
Замена
K. Rai
️️️️
Л. Пэйн
85'
Замена
M. Bondswell
️️️️
А. Уайлдиг
85'
82'
Замена
Д. Мэтт
️️️️
J. Riley
73'
Замена
L. Gordon
️️️️
T. Allen
69'
Замена
D. Johnson
️️️️
Р. Тирни
ГОЛ! 3:2!
Б. Моррис
Пас отдал
У. Эванс
68'
61'
Желтая карточка
Т. Ноулз
54'
ГОЛ! 2:2!
F. Draper
Пас отдал
J. Riley
46'
Замена
B. Comley
️️️️
О. МакЭнти
ГОЛ! 2:1!
У. Эванс
Пас отдал
А. Уайлдиг
45'
+4
16'
ГОЛ! 1:1!
F. Draper
Пас отдал
Т. Ноулз
ГОЛ! 1:0!
Б. Моррис
Пас отдал
О. Богль
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
28
Matthew Baker
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
27
Льюис Пэйн
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
8
Брин Моррис
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
7
Том Ноулз
ПВ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Ньюпорт Каунти
15
Josh Seberry
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
21
Olly Thomas
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
42
Харви Гриффитс
ОП
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
2-3-1-5
35
Драйсдейл
28
27
Пэйн
24
Уайлдиг
21
МакЛафлин
9
Эванс
1
9
Богль
17
23
8
Моррис
2-2-1-5
5
Дэниелс
6
МакЭнти
24
26
Тирни
7
Ноулз
13
34
8
24
7
24
Уайлдиг
33
33
24
Уайлдиг
27
Пэйн
18
18
27
Пэйн
7
9
Мэтт
9
Мэтт
7
6
МакЭнти
14
14
6
МакЭнти
24
15
15
24
26
Тирни
39
39
26
Тирни
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Уолсолл
15
Josh Seberry
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
21
Olly Thomas
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
1
Jackson Smith
ВР
42
Харви Гриффитс
ОП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
15
Josh Seberry
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
21
Olly Thomas
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
42
Харви Гриффитс
ОП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Уолсолл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
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