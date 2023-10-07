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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Ноттс Каунти
Бэрроу - Ноттс Каунти: обзор матча 07 октября 2023
Бэрроу
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Ноттс Каунти
79'
D. Campbell (П)
14'
Д. МакГолдрик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Ноттс Каунти
90'
+2
Желтая карточка
R. Brindley
88'
Замена
J. Morias
️️️️
Д. Джонс
Замена
K. Spence
️️️️
E. Acquah
86'
81'
Желтая карточка
S. Austin
ГОЛ с пенальти! 1:1!
D. Campbell
79'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
Д. Гарнер
76'
Замена
D. Telford
️️️️
S. Foley
76'
67'
Замена
J. O'Brien
️️️️
T. Adebayo-Rowling
67'
Замена
S. Austin
️️️️
Д. Босток
67'
Замена
A. Nemane
️️️️
M. Langstaff
Желтая карточка
R. Feely
63'
30'
Желтая карточка
T. Adebayo-Rowling
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. МакГолдрик
Замена
L. Stephenson
️️️️
T. Warren
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
19
Джерард Гарнер
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Ноттс Каунти
4
Kyle Cameron
ЦЗ
2
Richard Brindley
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
18
Matt Palmer
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
26
Aidan Stone
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
8
Kian Spence
ЦЗ
34
Бен Уитфилд
ЦП
27
Luca Stephenson
ЦП
19
Dominic Telford
ЦФ
20
Sam Bellis
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
16
Oliver Tipton
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
8
Sam Austin
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
3-1-5
17
Честер
21
22
16
6
11
Ньюби
33
16
28
4-3-1-3
2
15
13
4
15
Босток
18
7
Кроули
10
Джонс
9
17
МакГолдрик
26
33
8
8
33
19
Гарнер
34
Уитфилд
34
Уитфилд
19
Гарнер
21
27
27
21
16
19
19
16
9
23
23
9
15
Босток
8
8
15
Босток
13
6
6
13
10
Джонс
26
26
10
Джонс
Остались в запасе
Бэрроу
Ноттс Каунти
12
Josh Lillis
ВР
20
Sam Bellis
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
21
Sam Slocombe
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
16
Oliver Tipton
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
20
Sam Bellis
ЦФ
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
16
Oliver Tipton
ЦЗ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Бэрроу - Ноттс Каунти
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
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2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
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2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
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Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
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