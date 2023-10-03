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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Форест Грин
Стокпорт Каунти - Форест Грин: обзор матча 03 октября 2023
Стокпорт Каунти
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Форест Грин
35'
A. Sarcevic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Форест Грин
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
W. Collar
88'
81'
Замена
J. Robson
️️️️
Ч. МакКэн
Замена
C. Johnson
️️️️
A. Sarcevic
73'
Замена
П. Мэдден
️️️️
Л. Барри
73'
67'
Замена
К. Мортон
️️️️
Т. Омотойе
67'
Замена
Ф. Дабо
️️️️
Т. Дини
67'
Замена
J. Maddox
️️️️
М. Тэйлор
62'
Вторая желтая
М. Лавиньер
Желтая карточка
М. Саутэм-Хейлз
47'
39'
Желтая карточка
М. Лавиньер
ГОЛ! 1:0!
A. Sarcevic
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
4
Akil Wright
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
14
Will Collar
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Форест Грин
1
James Belshaw
ВР
5
Райан Иннис
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
16
Harvey Bunker
ЦП
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
30
Cody Johnson
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
20
Alfie Bendle
ЦП
3
Jamie Robson
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
2-2-5
4
5
27
Бэйли
14
18
5
23
Саутэм-Хейлз
10
19
4-1-1-4
1
2
Уэлч
2
Лавиньер
3
5
Иннис
8
МакКэн
16
14
Омотойе
7
14
Дини
9
Тэйлор
14
2
Ричардсон
2
Ричардсон
14
10
30
30
10
11
Барри
41
Мэдден
41
Мэдден
11
Барри
14
Дини
25
Дабо
25
Дабо
14
Дини
8
МакКэн
3
3
8
МакКэн
9
Тэйлор
18
18
9
Тэйлор
14
Омотойе
39
Мортон
39
Мортон
14
Омотойе
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Форест Грин
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
20
Jamie Searle
ВР
20
Alfie Bendle
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
20
Alfie Bendle
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Стокпорт Каунти - Форест Грин
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
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