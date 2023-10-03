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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Гиллинхэм
Крю Александра - Гиллинхэм: обзор матча 03 октября 2023
Крю Александра
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Гиллинхэм
30'
C. O'Riordan
85'
Д. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Гиллинхэм
ГОЛ! 2:0!
Д. Уайт
Пас отдал
А. Роу
85'
76'
Замена
Э. Надесан
️️️️
D. Jefferies
Замена
Д. Уайт
️️️️
Д. Пауэлл
72'
Замена
А. Роу
️️️️
Ш. Трейси
72'
64'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
G. Lapslie
Замена
Ч. Финни
️️️️
К. Бейкер-Ричардсон
64'
Замена
M. Holicek
️️️️
C. Long
46'
46'
Замена
Т. Николс
️️️️
Ч. Александер
Желтая карточка
Д. Пауэлл
35'
ГОЛ! 1:0!
C. O'Riordan
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
3
Рио Адебизи
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
23
Джек Пауэлл
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
5
Мики Деметриу
ЦФ
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
16
Dom Jefferies
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
14
Чарли Финни
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Джо Уайт
АП
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
4-2-4
1
Дэвис
6
Оффорд
3
Адебизи
6
4
23
Пауэлл
11
5
Деметриу
9
19
Бейкер-Ричардсон
10
Трейси
4-4-2
25
Тернер
14
МакКензи
23
2
Мэлони
2
Александер
32
23
6
16
9
Бонн
22
19
Бейкер-Ричардсон
14
Финни
14
Финни
19
Бейкер-Ричардсон
9
17
17
9
10
Трейси
11
Роу
11
Роу
10
Трейси
23
Пауэлл
10
Уайт
10
Уайт
23
Пауэлл
20
Невитт
20
Невитт
32
10
Уильямс
10
Уильямс
32
2
Александер
7
Николс
7
Николс
2
Александер
16
24
Надесан
24
Надесан
16
Остались в запасе
Крю Александра
Гиллинхэм
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
Главный тренер
Ли Белл
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Крю Александра - Гиллинхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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