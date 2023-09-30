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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Крю Александра
Рексхэм - Крю Александра: обзор матча 30 сентября 2023
Рексхэм
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
3 : 3
Завершен
Крю Александра
40'
П. Маллин
47'
П. Маллин
90+5'
С. Флетчер
25'
М. Деметриу
45+5'
C. Long (П)
65'
Ш. Трейси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Крю Александра
ГОЛ! 3:3!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. Менди
90'
+5
Желтая карточка
П. Маллин
90'
+2
Замена
Э. Кэннон
️️️️
B. Tozer
90'
+1
87'
Желтая карточка
M. Holicek
87'
Замена
Э. Невитт
️️️️
C. Long
82'
Желтая карточка
Х. Дэвис
Замена
С. Долби
️️️️
O. Palmer
82'
81'
Замена
M. Holicek
️️️️
Ш. Трейси
Замена
Д. Менди
️️️️
Д. МакКлин
76'
Замена
С. Флетчер
️️️️
J. Jones
76'
65'
ГОЛ! 2:3!
Ш. Трейси
Пас отдал
Р. Адебизи
ГОЛ! 2:2!
П. Маллин
Пас отдал
O. Palmer
47'
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:2!
C. Long
Желтая карточка
W. Boyle
45'
+4
Желтая карточка
Д. МакКлин
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
П. Маллин
40'
Красная карточка
R. Barnett
36'
33'
Желтая карточка
Ш. Трейси
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Деметриу
Пас отдал
J. Tabiner
Желтая карточка
O. Palmer
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
19
Ryan Barnett
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
3
Рио Адебизи
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
11
Joel Tabiner
ЦП
23
Джек Пауэлл
ЦФ
5
Мики Деметриу
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
14
Чарли Финни
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Джо Уайт
АП
20
Эллиот Невитт
ЦФ
2-2-5
13
Оконкво
19
5
16
МакКлин
12
Эванс
4
10
Маллин
28
24
6
4-1-5
1
Дэвис
4
3
Адебизи
6
6
Оффорд
11
23
Пауэлл
9
10
Трейси
19
Бейкер-Ричардсон
5
Деметриу
16
МакКлин
17
Менди
17
Менди
16
МакКлин
4
7
Кэннон
7
Кэннон
4
24
26
Флетчер
26
Флетчер
24
28
10
Долби
10
Долби
28
2
Куни
2
Куни
10
Трейси
17
17
10
Трейси
9
20
Невитт
20
Невитт
9
Остались в запасе
Рексхэм
Крю Александра
33
Mark Howard
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
Главный тренер
Фил Паркинсон
1
Том Бут
ВР
14
Чарли Финни
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
14
Чарли Финни
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Рексхэм - Крю Александра
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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