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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Уолсолл
Брэдфорд Сити - Уолсолл: обзор матча 30 сентября 2023
Брэдфорд Сити
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Уолсолл
23'
Э. Кук (П)
26'
L. Gordon
45+3'
А. Оте
56'
F. Draper
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Уолсолл
81'
Замена
Т. Ноулз
️️️️
Р. Тирни
79'
Желтая карточка
H. Williams
76'
Желтая карточка
Р. Тирни
75'
Замена
Д. Мэтт
️️️️
F. Draper
Замена
Т. Смит
️️️️
R. Tulloch
73'
56'
ГОЛ! 1:3!
F. Draper
Пас отдал
Р. Тирни
Желтая карточка
R. Tulloch
55'
Замена
Д. Ойегоке
️️️️
A. Gilliead
53'
Замена
А. Паттисон
️️️️
К. Одуор
53'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
А. Оте
43'
Желтая карточка
L. Gordon
26'
ГОЛ! 1:1!
L. Gordon
Пас отдал
О. МакЭнти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кук
23'
22'
Желтая карточка
J. Riley
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
77
R. Tulloch
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
7
Joe Riley
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Брэдфорд Сити
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
23
Алекс Паттисон
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
7
Том Ноулз
ПВ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
3-1-5
21
Льюис
29
Одуор
6
Стаббс
3
Райдхэлг
29
МакДональд
5
39
Кук
7
Уокер
17
2
2-2-5
5
Дэниелс
6
МакЭнти
24
26
Тирни
15
34
21
Хатчинсон
8
15
Оте
17
33
Ойегоке
33
Ойегоке
17
77
29
Смит
29
Смит
77
29
Одуор
23
Паттисон
23
Паттисон
29
Одуор
26
Тирни
7
Ноулз
7
Ноулз
26
Тирни
34
9
Мэтт
9
Мэтт
34
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Уолсолл
21
Ричард Смолвуд
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
21
Ричард Смолвуд
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Брэдфорд Сити - Уолсолл
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
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