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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Уимблдон
Уолсолл - Уимблдон: обзор матча 23 сентября 2023
Уолсолл
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Уимблдон
58'
F. Draper
6'
К. Лемоней-Эванс
61'
J. Currie
83'
А. Аль-Хамади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Уимблдон
89'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
А. Аль-Хамади
89'
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
83'
ГОЛ! 1:3!
А. Аль-Хамади
Пас отдал
Д. Ривс
Замена
Д. Мэтт
️️️️
О. МакЭнти
80'
78'
Желтая карточка
К. Лемоней-Эванс
76'
Замена
A. Sasu
️️️️
J. Neufville
72'
Желтая карточка
I. Ogundere
61'
ГОЛ! 1:2!
J. Currie
ГОЛ! 1:1!
F. Draper
Пас отдал
И. Хатчинсон
58'
56'
Пенальти не реализован!
А. Литтл
Замена
А. Оте
️️️️
D. Johnson
46'
Замена
H. Williams
️️️️
Д. Фоулкс
46'
Красная карточка
T. Allen
37'
Замена
J. Riley
️️️️
P. Farquharson
22'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Лемоней-Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
34
Freddie Draper
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
31
Joe Lewis
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
24
Коннор Лемоней-Эванс
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
23
Джейк Ривс
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
24
Harry Williams
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
7
Joe Riley
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
3-5
5
Дэниелс
6
МакЭнти
12
Фоулкс
21
Хатчинсон
6
15
39
24
4-4-2
1
Басс
26
6
33
31
8
Литтл
23
Ривс
7
24
Лемоней-Эванс
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
12
Фоулкс
24
24
12
Фоулкс
6
7
7
6
39
15
Оте
15
Оте
39
6
МакЭнти
9
Мэтт
9
Мэтт
6
МакЭнти
7
29
29
7
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
13
Дэвисон
13
Дэвисон
12
Аль-Хамади
Остались в запасе
Уолсолл
Уимблдон
1
Jackson Smith
ВР
26
Росс Тирни
ЦП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
26
Росс Тирни
ЦП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Уолсолл - Уимблдон
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
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2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
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