Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Форест Грин
Ноттс Каунти - Форест Грин: обзор матча 23 сентября 2023
Ноттс Каунти
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 9 тур
4 : 3
Завершен
Форест Грин
19'
Д. Кроули
37'
M. Langstaff
65'
Д. Босток
68'
Д. МакГолдрик
57'
Т. Дини
61'
Т. Дини
79'
Т. Дини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Форест Грин
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
89'
86'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
J. Robson
84'
Желтая карточка
М. Лавиньер
79'
ГОЛ с пенальти! 4:3!
Т. Дини
Замена
J. O'Brien
️️️️
Д. Босток
70'
Замена
C. Rawlinson
️️️️
A. Baldwin
70'
ГОЛ! 4:2!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Д. Джонс
68'
66'
Замена
М. Лавиньер
️️️️
Т. Йенкс
66'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
M. Stevens
ГОЛ! 3:2!
Д. Босток
65'
Замена
T. Adebayo-Rowling
️️️️
S. Austin
62'
61'
ГОЛ! 2:2!
Т. Дини
Пас отдал
Р. Иннис
60'
Желтая карточка
Ч. МакКэн
59'
Желтая карточка
Р. Иннис
57'
ГОЛ! 2:1!
Т. Дини
Желтая карточка
K. Cameron
43'
41'
Желтая карточка
Р. Браун
ГОЛ! 2:0!
M. Langstaff
Пас отдал
Д. МакГолдрик
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кроули
Пас отдал
Д. Джонс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
15
Aden Baldwin
ЦЗ
2
Richard Brindley
ЦЗ
4
Kyle Cameron
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
18
Matt Palmer
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
26
Aidan Stone
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Райан Иннис
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Рис Браун
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
15
Adam Chicksen
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
20
Alfie Bendle
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
3-3-1-4
15
2
4
15
Босток
18
7
Кроули
10
Джонс
26
8
17
МакГолдрик
9
3-1-2-4
12
Дэниэльс
5
Иннис
2
Уэлч
3
8
МакКэн
10
Браун
21
Йенкс
3
7
14
14
Дини
8
13
13
8
15
5
5
15
15
Босток
6
6
15
Босток
21
Йенкс
2
Лавиньер
2
Лавиньер
21
Йенкс
14
9
Тэйлор
9
Тэйлор
14
3
14
Омотойе
14
Омотойе
3
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Форест Грин
21
Sam Slocombe
ВР
15
Adam Chicksen
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
20
Alfie Bendle
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
15
Adam Chicksen
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
20
Alfie Bendle
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Ноттс Каунти - Форест Грин
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Новости команд
Все
Ноттс Каунти
Форест Грин
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+