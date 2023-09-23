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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Солфорд Сити
Хэрроджейт - Солфорд Сити: обзор матча 23 сентября 2023
Хэрроджейт
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 9 тур
3 : 2
Завершен
Солфорд Сити
16'
G. Thomson (П)
23'
С. Фоларин
29'
К. Тилт
58'
M. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Солфорд Сити
Замена
W. Burrell
️️️️
J. Falkingham
88'
86'
Замена
M. Dackers
️️️️
C. McAleny
Желтая карточка
L. Sutton
84'
Желтая карточка
Р. МакДональд
74'
69'
Замена
K. N'Mai
️️️️
Э. Уотт
66'
Желтая карточка
C. McAleny
Замена
L. Armstrong
️️️️
С. Фоларин
62'
58'
ГОЛ! 2:2!
M. Smith
29'
ГОЛ! 2:1!
К. Тилт
Пас отдал
M. Smith
ГОЛ! 2:0!
С. Фоларин
Пас отдал
M. Daly
23'
18'
Желтая карточка
Э. Уотт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
G. Thomson
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
3
Род МакДональд
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
3
Declan John
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
4
Эллиот Уотт
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
14
Джереми Сиви
ПП
6
Warren Burrell
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Солфорд Сити
24
Tosin Olopade
ЦЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
48
Alfie Henderson
ЦП
48
Ben Collins
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
2-3-5
2
О'Коннор
30
Гибсон
2
Рэмси
17
10
12
Фоларин
1
14
7
44
3-3-5
2
Ингрэм
16
Тилт
5
Мариаппа
3
14
Маллан
47
21
4
Уотт
14
44
17
44
6
6
44
12
Фоларин
59
59
12
Фоларин
4
Уотт
10
10
4
Уотт
14
9
9
14
Остались в запасе
Хэрроджейт
Солфорд Сити
38
Lewis Thomas
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
14
Джереми Сиви
ПП
18
Jack Muldoon
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
24
Tosin Olopade
ЦЗ
48
Alfie Henderson
ЦП
48
Ben Collins
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
14
Джереми Сиви
ПП
18
Jack Muldoon
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Остались в запасе
24
Tosin Olopade
ЦЗ
48
Alfie Henderson
ЦП
48
Ben Collins
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Хэрроджейт - Солфорд Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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