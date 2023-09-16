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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Крю Александра
Уимблдон - Крю Александра: обзор матча 16 сентября 2023
Уимблдон
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Крю Александра
30'
J. Neufville
38'
Д. Тилли
51'
J. Tabiner
90+11'
Э. Невитт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Крю Александра
90'
+11
ГОЛ! 2:2!
Э. Невитт
90'
+7
Желтая карточка
Д. Уайт
Замена
К. Лемоней-Эванс
️️️️
О. Бугиль
90'
+3
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
Д. Тилли
90'
+3
85'
Замена
Д. Уайт
️️️️
Д. Пауэлл
85'
Замена
Ч. Финни
️️️️
Р. Адебизи
Замена
L. Brown
️️️️
J. Currie
83'
Замена
A. Sasu
️️️️
J. Neufville
83'
Замена
Г. Пелл
️️️️
J. Ball
74'
72'
Замена
А. Роу
️️️️
Р. Куни
62'
Замена
Э. Невитт
️️️️
К. Томас
Желтая карточка
J. Currie
57'
Желтая карточка
I. Ogundere
52'
51'
ГОЛ! 2:1!
J. Tabiner
Пас отдал
Р. Куни
46'
Замена
️️️️
C. O'Riordan
ГОЛ! 2:0!
Д. Тилли
38'
ГОЛ! 1:0!
J. Neufville
Пас отдал
А. Аль-Хамади
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
6
James Ball
ЦП
9
Омар Бугиль
ЦФ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
3
Рио Адебизи
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
11
Joel Tabiner
ЦП
23
Джек Пауэлл
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
5
Мики Деметриу
ЦФ
8
Конор Томас
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
17
Matus Holicek
ЦП
14
Чарли Финни
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Джо Уайт
АП
20
Эллиот Невитт
ЦФ
4-2-4
1
Басс
33
6
31
26
7
6
9
Бугиль
7
Тилли
8
12
Аль-Хамади
4-1-5
1
Дэвис
2
Куни
6
Оффорд
3
Адебизи
6
11
23
Пауэлл
9
8
Томас
5
Деметриу
19
Бейкер-Ричардсон
7
29
29
7
9
Бугиль
24
Лемоней-Эванс
24
Лемоней-Эванс
9
Бугиль
7
Тилли
13
Дэвисон
13
Дэвисон
7
Тилли
6
7
Пелл
7
Пелл
6
26
3
3
26
3
Адебизи
14
Финни
14
Финни
3
Адебизи
2
Куни
11
Роу
11
Роу
2
Куни
23
Пауэлл
10
Уайт
10
Уайт
23
Пауэлл
8
Томас
20
Невитт
20
Невитт
8
Томас
Остались в запасе
Уимблдон
Крю Александра
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинсон
1
Том Бут
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
17
Matus Holicek
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
17
Matus Holicek
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Уимблдон - Крю Александра
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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2024.10.02 00:12
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2024.09.26 00:36
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2024.03.03 15:01
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2023.08.30 23:50
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2021.09.22 23:41
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2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
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