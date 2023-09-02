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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Солфорд Сити
Моркамб - Солфорд Сити: обзор матча 02 сентября 2023
Моркамб
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Солфорд Сити
25'
M. Mellon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Солфорд Сити
90'
+5
Красная карточка
M. Lund
84'
Замена
M. Dackers
️️️️
C. McAleny
Замена
J. Taylor
️️️️
Э. Кинг
77'
Замена
J. Davenport
️️️️
J. Joshua Mckiernan
77'
Замена
J. Slew
️️️️
Т. Блоксхэм
77'
59'
Замена
M. Lund
️️️️
O. Ashley
58'
Замена
T. Vassell
️️️️
К. Макленнан
ГОЛ! 1:0!
M. Mellon
Пас отдал
А. Мейор
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
28
Michael Mellon
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
3
Адам Мейор
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
24
Янн Сонго'о
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
8
Luke Bolton
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
21
Alex Cairns
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
18
Jake Taylor
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Солфорд Сити
24
Tosin Olopade
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
48
Alfie Henderson
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
2-2-5
31
Мур
4
4
Бедо
28
34
Кинг
14
Блоксхэм
2
2
24
Сонго'о
3
Мейор
3-2-1-5
16
Тилт
5
Мариаппа
11
8
6
11
Макленнан
21
44
14
17
14
34
Кинг
18
18
34
Кинг
28
19
19
28
14
Блоксхэм
11
11
14
Блоксхэм
11
Макленнан
42
42
11
Макленнан
14
9
9
14
6
8
8
6
Остались в запасе
Моркамб
Солфорд Сити
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
14
Christopher Stokes
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
24
Tosin Olopade
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
48
Alfie Henderson
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
14
Christopher Stokes
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Остались в запасе
24
Tosin Olopade
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
48
Alfie Henderson
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Моркамб - Солфорд Сити
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
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