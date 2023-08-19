Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Бэрроу
Стокпорт Каунти - Бэрроу: обзор матча 19 августа 2023
Стокпорт Каунти
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Бэрроу
67'
Л. Барри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Бэрроу
Замена
N. Byrne
️️️️
R. Rydel
84'
Замена
O. Crankshaw
️️️️
W. Collar
84'
76'
Замена
Э. Ньюби
️️️️
E. Acquah
75'
Замена
R. Gotts
️️️️
Т. Уайт
75'
Замена
S. Etoluku
️️️️
D. Worrall
Замена
К. Лемоней-Эванс
️️️️
П. Мэдден
72'
69'
Замена
K. Spence
️️️️
S. Foley
ГОЛ! 1:0!
Л. Барри
Пас отдал
И. Турай
67'
Замена
A. Wright
️️️️
М. Саутэм-Хейлз
51'
30'
Желтая карточка
S. Foley
Желтая карточка
W. Collar
26'
25'
Замена
J. Proctor
️️️️
C. Duffus
Желтая карточка
K. Knoyle
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
14
Will Collar
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
17
Ryan Rydel
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
14
Courtney Duffus
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
15
George Ray
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
29
Junior Tiensia
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
4
Том Уайт
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
30
Cody Johnson
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
ЦП
27
O. Crankshaw
ЦФ
Бэрроу
8
Kian Spence
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
29
Paul Farman
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
37
Sean Etoluku
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
1-1-5
3
Турай
14
18
2
5
23
Саутэм-Хейлз
17
1-2-5
12
21
14
16
29
6
27
4
Уайт
16
17
12
12
17
23
Саутэм-Хейлз
4
4
23
Саутэм-Хейлз
41
Мэдден
24
Лемоней-Эванс
24
Лемоней-Эванс
41
Мэдден
14
27
27
14
16
8
8
16
4
Уайт
22
22
4
Уайт
33
11
Ньюби
11
Ньюби
33
27
37
37
27
14
9
9
14
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Бэрроу
13
Джордан Смит
ВР
5
Ethan Pye
ЦЗ
30
Cody Johnson
ЦП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
29
Paul Farman
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
5
Ethan Pye
ЦЗ
30
Cody Johnson
ЦП
Остались в запасе
29
Paul Farman
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Стокпорт Каунти - Бэрроу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Новости команд
Все
Стокпорт Каунти
Бэрроу
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
2016.05.19 09:09
11
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+