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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Ноттс Каунти
Моркамб - Ноттс Каунти: обзор матча 15 августа 2023
Моркамб
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Ноттс Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Ноттс Каунти
Замена
Д. Тутонда
️️️️
Э. Кинг
89'
85'
Замена
C. Scott
️️️️
A. Nemane
85'
Замена
Д. Босток
️️️️
Д. Джонс
Замена
К. Смит
️️️️
Т. Блоксхэм
78'
Замена
J. Taylor
️️️️
J. Joshua Mckiernan
78'
Замена
J. Slew
️️️️
А. Мейор
78'
70'
Замена
T. Adebayo-Rowling
️️️️
A. Chicksen
Замена
J. Davenport
️️️️
Я. Сонго'о
68'
60'
Замена
S. Austin
️️️️
J. O'Brien
Желтая карточка
А. Мейор
37'
36'
Желтая карточка
A. Baldwin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
2
D. Love
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
24
Янн Сонго'о
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
3
Адам Мейор
ЦФ
Ноттс Каунти
15
Adam Chicksen
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
18
Matt Palmer
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
26
Aidan Stone
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
18
Jake Taylor
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
11
Jordan Slew
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
8
Sam Austin
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
20
Cedwyn Scott
ЦФ
1-2-5
31
Мур
4
Бедо
34
Кинг
28
24
Сонго'о
3
Мейор
28
14
Блоксхэм
2
3-3-1-4
15
15
4
23
18
7
Кроули
10
Джонс
6
9
17
МакГолдрик
26
34
Кинг
33
Тутонда
33
Тутонда
34
Кинг
28
18
18
28
24
Сонго'о
19
19
24
Сонго'о
3
Мейор
11
11
3
Мейор
14
Блоксхэм
17
Смит
17
Смит
14
Блоксхэм
15
13
13
15
10
Джонс
15
Босток
15
Босток
10
Джонс
6
8
8
6
23
20
20
23
Остались в запасе
Моркамб
Ноттс Каунти
21
Adam Smith
ВР
14
Christopher Stokes
ЦФ
21
Sam Slocombe
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
14
Christopher Stokes
ЦФ
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Моркамб - Ноттс Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
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2020.09.24 07:24
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2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
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2018.02.07 00:56
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2018.01.27 19:52
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