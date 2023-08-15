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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Ньюпорт Каунти
Крю Александра - Ньюпорт Каунти: обзор матча 15 августа 2023
Крю Александра
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Ньюпорт Каунти
8'
М. Деметриу
57'
М. Деметриу
66'
C. Long (П)
71'
Э. Невитт
21'
У. Эванс
75'
Г. Чарсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Ньюпорт Каунти
Замена
R. Griffiths
️️️️
Ш. Трейси
90'
+8
90'
+3
Желтая карточка
J. Waite
Замена
M. Holicek
️️️️
C. Long
87'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
Э. Невитт
86'
83'
Желтая карточка
M. Bondswell
Замена
C. O'Riordan
️️️️
Д. Пауэлл
76'
75'
ГОЛ! 4:2!
Г. Чарсли
Пас отдал
Б. Моррис
75'
Замена
N. Wood
️️️️
S. Bennett
75'
Замена
J. Waite
️️️️
Г. Чарсли
ГОЛ! 4:1!
Э. Невитт
Пас отдал
Ш. Трейси
71'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
C. Long
66'
ГОЛ! 2:1!
М. Деметриу
Пас отдал
J. Tabiner
57'
21'
ГОЛ! 1:1!
У. Эванс
ГОЛ! 1:0!
М. Деметриу
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
3
Рио Адебизи
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
11
Joel Tabiner
ЦП
5
Мики Деметриу
ЦФ
23
Джек Пауэлл
ЦФ
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Ньюпорт Каунти
9
Уилл Эванс
ЛВ
3
Adam Lewis
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
7
Гарри Чарсли
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
19
Owen Lunt
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
8
Regan Griffiths
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Ньюпорт Каунти
15
Josh Seberry
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
4-1-5
1
Дэвис
3
Адебизи
6
Оффорд
4
2
Куни
11
23
Пауэлл
20
Невитт
9
10
Трейси
5
Деметриу
3-1-5
21
МакЛафлин
24
Уайлдиг
3
9
Эванс
8
Моррис
23
23
17
7
Чарсли
23
Пауэлл
6
6
23
Пауэлл
9
17
17
9
10
Трейси
8
8
10
Трейси
20
Невитт
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
20
Невитт
7
Чарсли
11
11
7
Чарсли
17
7
7
17
Остались в запасе
Крю Александра
Ньюпорт Каунти
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
19
Owen Lunt
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
15
Josh Seberry
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
19
Owen Lunt
ЦП
Остались в запасе
15
Josh Seberry
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Крю Александра - Ньюпорт Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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