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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Чарльтон - Дерби Каунти
Чарльтон - Дерби Каунти: обзор матча 03 февраля 2024
Чарльтон
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Дерби Каунти
31'
Н. Мендес-Лэйнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Дерби Каунти
90'
+5
Желтая карточка
К. Хурихейн
90'
+1
Желтая карточка
Д. Викерс
Замена
Л. Фьорини
️️️️
Ф. Ладапо
90'
+1
89'
Замена
Р. Ньямб
️️️️
Д. Уорд
88'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Т. Баркуйзен
Желтая карточка
D. Kanu
82'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
Т. Бакинсон
78'
Замена
T. Campbell
️️️️
Т. Уотсон
78'
72'
Замена
К. Элдер
️️️️
Л. Сибли
72'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
Э. Адамс
Желтая карточка
К. Рэмси
70'
68'
Желтая карточка
Л. Сибли
Замена
К. Рэмси
️️️️
M. Gillesphey
68'
51'
Желтая карточка
Э. Кашин
Замена
D. Kanu
️️️️
А. Эдун
46'
41'
Желтая карточка
Э. Адамс
38'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
31'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мендес-Лэйнг
Пас отдал
М. Берд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Конор Ковентри
ОП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
10
Элфи Мэй
(К)
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
18
Макс Берд
ОП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
23
Джо Уорд
ПП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Чарльтон
32
Гарри Истед
ВР
5
Lloyd Jones
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
18
Льюис Фьорини
ЦП
9
Daniel Kanu
ЦФ
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
29
Том Баркуйзен
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
3-4-2
13
Мэйнард-Брюэр
4
Томас
5
4
Эдмондс-Грин
12
Несс
19
Бакинсон
6
Ковентри
27
Уотсон
10
Мэй
45
Ладапо
3-1-4-1-1
31
Викерс
35
Нельсон
15
Брэдли
44
Кашин
18
Берд
23
Уорд
38
Адамс
11
Мендес-Лэйнг
14
Хурихейн
32
Сибли
17
Коллинс
27
Уотсон
7
7
27
Уотсон
5
2
Рэмси
2
Рэмси
5
19
Бакинсон
8
Уотсон
8
Уотсон
19
Бакинсон
45
Ладапо
18
Фьорини
18
Фьорини
45
Ладапо
14
Эдун
9
9
14
Эдун
Баркуйзен
12
Уилсон
12
Уилсон
Баркуйзен
23
Уорд
24
Ньямб
24
Ньямб
23
Уорд
38
Адамс
16
Томпсон
16
Томпсон
38
Адамс
11
Мендес-Лэйнг
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
11
Мендес-Лэйнг
32
Сибли
20
Элдер
20
Элдер
32
Сибли
Остались в запасе
Чарльтон
Дерби Каунти
32
Гарри Истед
ВР
5
Lloyd Jones
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Кори Смит
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
5
Lloyd Jones
ЦЗ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Кори Смит
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Чарльтон - Дерби Каунти
2
5
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
12
Офсайды
1
1
Количество передач
483
307
Сейвы
2
3
Точность передач %
73
62
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
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