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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Рединг - Лейтон Ориент
Рединг - Лейтон Ориент: обзор матча 27 января 2024
Рединг
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Лейтон Ориент
23'
Х. Книббс
19'
Д. Агьей (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Лейтон Ориент
88'
Замена
Д. Пигот
️️️️
Ш. Форде
87'
Замена
Д. Монкур
️️️️
J. Brown
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
Т. Холмс
84'
77'
Желтая карточка
И. Гэлбрейт
Замена
А. Мбенг
️️️️
Э. Идом
74'
Замена
C. Vickers
️️️️
П. Мукаиру
73'
69'
Замена
O. O'Neill
️️️️
T. Archibald
Замена
М. Крейг
️️️️
Ч. Сэвидж
56'
Замена
К. Мола
️️️️
J. Dorsett
56'
Желтая карточка
С. Смит
53'
Желтая карточка
Т. Биндон
53'
46'
Замена
Т. Джеймс
️️️️
Д. Суини
46'
Замена
D. Pratley
️️️️
Р. Сотириу
ГОЛ! 1:1!
Х. Книббс
23'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Агьей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
17
Энди Идом
(К)
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
8
Чарли Сэвидж
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Лейтон Ориент
3
Джейден Суини
ЛАЗ
19
Omar Beckles
(К)
ЦЗ
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
17
Руел Сотириу
ЛВ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
8
Idris El Mizouni
ЦП
7
Даниэл Агьей
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
31
Solomon Brynn
ЦФ
7
Шакай Форде
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
6
Клинтон Мола
ОП
14
Майкл Крейг
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
18
Darren Pratley
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
7
Oliver O'Neill
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
3-1-1-2-3
27
Баттон
17
Идом
12
Холмс
44
Биндон
8
Сэвидж
10
Уинг
18
Мукаиру
39
Азиз
28
Смит
8
Книббс
3
2-1-2-1-5
19
26
Хаппе
3
Суини
8
Гэлбрейт
8
17
Сотириу
7
Агьей
6
7
Форде
31
44
12
Холмс
26
Макинтайр
26
Макинтайр
12
Холмс
17
Идом
27
Мбенг
27
Мбенг
17
Идом
3
6
Мола
6
Мола
3
8
Сэвидж
14
Крейг
14
Крейг
8
Сэвидж
18
Мукаиру
18
18
18
Мукаиру
17
Сотириу
18
18
17
Сотириу
3
Суини
2
Джеймс
2
Джеймс
3
Суини
44
7
7
44
6
20
Монкур
20
Монкур
6
7
Форде
39
Пигот
39
Пигот
7
Форде
Остались в запасе
Рединг
Лейтон Ориент
1
Joel Pereira
ВР
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
13
Samuel Howes
ВР
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Рединг - Лейтон Ориент
2
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
14
Офсайды
2
3
Количество передач
387
383
Сейвы
4
3
Точность передач %
67
67
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
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