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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Лейтон Ориент - Болтон
Лейтон Ориент - Болтон: обзор матча 20 января 2024
Лейтон Ориент
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Болтон
54'
Д. Агьей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лейтон Ориент - Болтон
90'
+3
Желтая карточка
К. Джером
Замена
Д. Монкур
️️️️
Д. Агьей
87'
71'
Замена
R. Williams
️️️️
Z. Ashworth
71'
Замена
П. Магома
️️️️
К. Демпси
Замена
Р. Сотириу
️️️️
М. Сандерс
70'
Замена
D. Pratley
️️️️
J. Brown
66'
58'
Замена
А. Морли
️️️️
Д. Шихан
58'
Замена
К. Джером
️️️️
В. Адебойежо
58'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Д. Чарльз
ГОЛ! 1:0!
Д. Агьей
Пас отдал
Д. Суини
54'
Желтая карточка
Д. Суини
29'
13'
Желтая карточка
Д. Шихан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
3
Джейден Суини
ЛАЗ
19
Omar Beckles
(К)
ЦЗ
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
8
Idris El Mizouni
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
7
Шакай Форде
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
7
Даниэл Агьей
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
4
Рикарду Сантуш
(К)
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
8
Джош Шихан
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
Лейтон Ориент
27
Rhys Byrne
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
17
Руел Сотириу
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
25
Парис Магома
ЦП
5
Аарон Морли
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
2-1-3-5
19
26
Хаппе
3
Суини
8
Гэлбрейт
8
6
Сандерс
6
7
Агьей
44
7
Форде
31
3-2-3-2
1
Бакстер
3
18
Тоал
4
Сантуш
2
Когли
15
Айредейл
10
Демпси
14
Томасон
8
Шихан
19
Чарльз
20
Адебойежо
6
18
18
6
7
Агьей
20
Монкур
20
Монкур
7
Агьей
6
Сандерс
17
Сотириу
17
Сотириу
6
Сандерс
10
Демпси
25
Магома
25
Магома
10
Демпси
8
Шихан
5
Морли
5
Морли
8
Шихан
19
Чарльз
10
Бедварссон
10
Бедварссон
19
Чарльз
3
14
14
3
20
Адебойежо
35
Джером
35
Джером
20
Адебойежо
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Болтон
27
Rhys Byrne
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
39
Джо Пигот
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
Остались в запасе
27
Rhys Byrne
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
39
Джо Пигот
ЦФ
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Лейтон Ориент - Болтон
1
2
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
8
Офсайды
2
4
Количество передач
400
411
Сейвы
1
4
Точность передач %
66
61
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
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2 : 3
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