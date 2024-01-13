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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Кембридж Юнайтед - Флитвуд
Кембридж Юнайтед - Флитвуд: обзор матча 13 января 2024
Кембридж Юнайтед
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Флитвуд
71'
Л. Тэйлор
90+1'
С. Кайкай
77'
P. Omochere
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Флитвуд
Замена
Z. Ibsen Rossi
️️️️
J. Lankester
90'
+5
Замена
А. Мэй
️️️️
B. Njoku
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
С. Кайкай
Пас отдал
Л. Тэйлор
90'
+1
83'
Желтая карточка
B. Heneghan
77'
ГОЛ! 1:1!
P. Omochere
Пас отдал
Д. Стокли
72'
Замена
Д. Мэйор
️️️️
Ф. Паттерсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Тэйлор
71'
Замена
B. Njoku
️️️️
Э. Качунга
71'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
J. Brophy
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
(К)
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
11
Салли Кайкай
ЦФ
25
Jack Stevens
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
18
Босун Лаваль
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
22
Callum Dolan
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
16
Джош Вела
(К)
ЦП
1
Jay Lynch
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
19
Адам Мэй
ЦП
17
Saikou Janneh
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
34
Brandon Njoku
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ПЗ
10
Дэнни Мэйор
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
19
Ronan Coughlan
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
4-1-1-5
3
Эндрю
5
Моррисон
6
Беннетт
2
24
Кузинс
10
Качунга
25
16
7
6
11
Кайкай
3-5-1-2
26
Руни
44
32
Ирл
18
Лаваль
22
12
16
Вела
44
44
Паттерсон
9
Стокли
1
19
Мэй
19
Мэй
7
4
4
7
10
Качунга
34
34
10
Качунга
16
33
Тэйлор
33
Тэйлор
16
44
Паттерсон
10
Мэйор
10
Мэйор
44
Паттерсон
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Флитвуд
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
17
Saikou Janneh
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ПЗ
18
Harrison Holgate
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
19
Ronan Coughlan
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
17
Saikou Janneh
ЦФ
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ПЗ
18
Harrison Holgate
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
19
Ronan Coughlan
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Флитвуд
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
15
Офсайды
2
0
Количество передач
404
322
Сейвы
7
1
Точность передач %
65
52
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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