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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Стивенидж - Рединг
Стивенидж - Рединг: обзор матча 06 февраля 2024
Стивенидж
06.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Рединг
45'
V. Oliver (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Рединг
90'
+4
Желтая карточка
К. Эхибхатиомхан
89'
Желтая карточка
Х. Книббс
87'
Замена
М. Крейг
️️️️
Ч. Сэвидж
Замена
B. Thompson
️️️️
J. Forster-Caskey
80'
Замена
А. Прессли
️️️️
V. Oliver
72'
Замена
Ф. Барнс
️️️️
Л. Томпсон
71'
Замена
А. МакДональд
️️️️
Д. Робертс
71'
45'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
V. Oliver
39'
Желтая карточка
К. Мола
24'
Желтая карточка
Ч. Сэвидж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
1
Craig MacGillivray
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
5
Карл Пьерджанни
(К)
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
23
Луис Томпсон
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
15
Terence Vancooten
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
17
Энди Идом
(К)
ЦЗ
8
Чарли Сэвидж
ОП
6
Клинтон Мола
ОП
27
Амаду Мбенг
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
28
Сэм Смит
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
14
Александер МакДональд
ПВ
8
Ben Thompson
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
12
Zane Monlouis
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
14
Майкл Крейг
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
3-2-1-4
1
26
Батлер
5
Пьерджанни
8
23
Томпсон
22
Фримен
11
Робертс
15
26
11
9
Рид
2-3-1-1-3
27
Баттон
44
Биндон
17
Идом
8
Сэвидж
6
Мола
27
Мбенг
10
Уинг
39
Азиз
8
Книббс
11
Эхибхатиомхан
28
Смит
23
Томпсон
5
Барнс
5
Барнс
23
Томпсон
11
Робертс
14
МакДональд
14
МакДональд
11
Робертс
8
8
8
8
11
19
Прессли
19
Прессли
11
8
Сэвидж
14
Крейг
14
Крейг
8
Сэвидж
Остались в запасе
Стивенидж
Рединг
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
18
Кейн Смит
ПЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
1
Joel Pereira
ВР
12
Zane Monlouis
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
4
Бен Эллиот
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
18
Кейн Смит
ПЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
12
Zane Monlouis
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
4
Бен Эллиот
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Стивенидж - Рединг
4
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
9
3
Нарушения
4
13
Офсайды
4
2
Количество передач
348
297
Сейвы
0
2
Точность передач %
66
52
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
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