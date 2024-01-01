Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Рединг - Эксетер Сити
Рединг - Эксетер Сити: обзор матча 01 января 2024
Рединг
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Первая лига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Эксетер Сити
9'
Х. Книббс
45+2'
A. Hartridge (АГ)
77'
Ф. Азиз
18'
З. Джулс
68'
D. Rankine
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Эксетер Сити
Замена
Б. Эллиот
️️️️
Ф. Азиз
90'
88'
Замена
K. Taylor
️️️️
И. Нисканен
Желтая карточка
J. Dorsett
81'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Азиз
Пас отдал
J. Dorsett
77'
Замена
Ч. Сэвидж
️️️️
М. Крейг
74'
Замена
А. Мбенг
️️️️
К. Мола
74'
68'
ГОЛ! 2:2!
D. Rankine
61'
Замена
S. Cox
️️️️
J. Scott
61'
Замена
П. Суини
️️️️
Г. Кайт
Замена
П. Мукаиру
️️️️
C. Vickers
57'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
A. Hartridge
45'
+2
Желтая карточка
М. Крейг
42'
18'
ГОЛ! 1:1!
З. Джулс
ГОЛ! 1:0!
Х. Книббс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
(К)
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
14
Майкл Крейг
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
18
Caylan Vickers
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
14
Гарри Кайт
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
12
Reece Cole
(К)
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
25
Пирс Суини
ЦЗ
41
Pedro Borges
ЦП
7
Jake Richards
ЦП
18
David Perkins
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
19
Sonny Cox
ЦФ
2-2-2-1-3
27
Баттон
44
Биндон
6
Эбби
6
Мола
14
Крейг
10
Уинг
18
39
Азиз
28
Смит
8
Книббс
3
2-4-4
1
Синисало
3
Диабате
33
Джулс
11
12
15
14
Кайт
21
Нисканен
14
11
22
6
Мола
27
Мбенг
27
Мбенг
6
Мола
14
Крейг
8
Сэвидж
8
Сэвидж
14
Крейг
39
Азиз
4
Эллиот
4
Эллиот
39
Азиз
18
18
Мукаиру
18
Мукаиру
18
14
Кайт
25
Суини
25
Суини
14
Кайт
21
Нисканен
23
23
21
Нисканен
14
19
19
14
Остались в запасе
Рединг
Эксетер Сити
1
Joel Pereira
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
33
Shaun MacDonald
ВР
41
Pedro Borges
ЦП
7
Jake Richards
ЦП
18
David Perkins
ЦП
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
41
Pedro Borges
ЦП
7
Jake Richards
ЦП
18
David Perkins
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Рединг - Эксетер Сити
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
0
4
Нарушения
7
9
Офсайды
2
1
Количество передач
474
502
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Новости команд
Все
Рединг
Эксетер Сити
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Манчестер Сити» распотрошил клуб 3-й лиги (10:1), у новичка Семеньо 1+1
10 января
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Кубок Англии. «Манчестер Сити» распотрошил клуб 3-й лиги (10:1), у новичка Семеньо 1+1
10 января
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
15-летний игрок дебютировал в профессиональном футболе
2016.08.10 11:43
5
Фланаган впервые вышел на поле за последние 20 месяцев
2016.01.21 01:54
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил «Эксетер»
2016.01.21 00:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+