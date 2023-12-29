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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Лейтон Ориент - Уиком Уондерерс
Лейтон Ориент - Уиком Уондерерс: обзор матча 29 декабря 2023
Лейтон Ориент
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Первая лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Уиком Уондерерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лейтон Ориент - Уиком Уондерерс
90'
Замена
C. Forino Joseph
️️️️
K. Sadlier
76'
Замена
К. Винсент-Янг
️️️️
Г. МакКлири
76'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Д. Тейлор
Замена
Д. Монкур
️️️️
I. El Mizouni
76'
69'
Замена
Д. Уилер
️️️️
К. Филлипс
Замена
Д. Пигот
️️️️
T. Archibald
61'
Замена
М. Сандерс
️️️️
D. Pratley
61'
Желтая карточка
Д. Агьей
43'
Замена
Д. Агьей
️️️️
Р. Сотириу
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
19
Omar Beckles
ЦЗ
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
18
Darren Pratley
(К)
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
17
Руел Сотириу
ЛВ
8
Idris El Mizouni
ЦП
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
44
Theodore Archibald
ЦФ
31
Solomon Brynn
ЦФ
7
Шакай Форде
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Уиком Уондерерс
1
Макс Стриек
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
4
Джош Сковен
(К)
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
7
Даниэл Агьей
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
35
Christie Ward
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-1-2-1-4
19
26
Хаппе
18
2
Джеймс
8
8
Гэлбрейт
17
Сотириу
44
6
7
Форде
31
3-2-2-3
1
Стриек
5
Лоу
17
Тафазолли
10
Лихи
8
Поттс
88
Филлипс
2
Гриммер
4
Сковен
12
МакКлири
18
Тейлор
23
8
20
Монкур
20
Монкур
8
18
6
Сандерс
6
Сандерс
18
44
39
Пигот
39
Пигот
44
17
Сотириу
7
Агьей
7
Агьей
17
Сотириу
23
3
3
23
12
МакКлири
30
Винсент-Янг
30
Винсент-Янг
12
МакКлири
88
Филлипс
7
Уилер
7
Уилер
88
Филлипс
18
Тейлор
33
Тэйлор
33
Тэйлор
18
Тейлор
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
21
Франко Равиццоли
ВР
35
Christie Ward
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
35
Christie Ward
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Лейтон Ориент - Уиком Уондерерс
1
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
5
Нарушения
7
8
Офсайды
1
2
Количество передач
454
291
Сейвы
0
3
Точность передач %
67
53
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
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