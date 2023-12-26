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Англия. Первая лига
Стивенидж - Нортгемптон Таун
Стивенидж - Нортгемптон Таун: обзор матча 26 декабря 2023
Стивенидж
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Первая лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Нортгемптон Таун
2'
Д. Рид
42'
Д. Робертс
67'
E. List
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Нортгемптон Таун
Замена
J. Forster-Caskey
️️️️
Ф. Барнс
90'
+5
Замена
А. Прессли
️️️️
Д. Рид
90'
+3
Замена
К. Хеммингс
️️️️
E. List
90'
+2
Замена
А. МакДональд
️️️️
Д. Робертс
90'
+2
Замена
B. Thompson
️️️️
Л. Томпсон
90'
+2
79'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
К. Боуи
79'
Замена
М. Монте
️️️️
J. Guthrie
ГОЛ! 3:0!
E. List
Пас отдал
Ф. Барнс
67'
57'
Замена
У. Хондермарк
️️️️
J. Sowerby
57'
Замена
А. Одимайо
️️️️
J. Willis
52'
Желтая карточка
J. Sowerby
ГОЛ! 2:0!
Д. Робертс
42'
23'
Замена
Т. Симпсон
️️️️
S. Sherring
ГОЛ! 1:0!
Д. Рид
Пас отдал
E. List
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Карл Пьерджанни
(К)
ЦЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ПЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
22
Ник Фримен
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
9
Джейми Рид
ЦФ
10
E. List
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
5
Jon Guthrie
(К)
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
49
Марк Леонард
ЦП
4
Jack Sowerby
ЦП
7
Сэм Хоскинс
ПВ
9
Кирон Боуи
ЦФ
6
Jordan Willis
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
14
Александер МакДональд
ПВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Нортгемптон Таун
31
James Dadge
ВР
24
Акин Одимайо
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
17
S. McWilliams
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
4-2-1-3
1
Эшби-Хэммонд
26
Батлер
5
Пьерджанни
5
Барнс
2
Джеймс-Уилдин
22
Фримен
23
Томпсон
11
Робертс
26
10
9
Рид
4-2-2-2
31
Томпсон
26
5
12
23
Броу
49
Леонард
4
7
Хоскинс
11
Пайннок
6
9
Боуи
5
Барнс
8
8
5
Барнс
11
Робертс
14
МакДональд
14
МакДональд
11
Робертс
9
Рид
19
Прессли
19
Прессли
9
Рид
23
Томпсон
8
8
23
Томпсон
10
15
Хеммингс
15
Хеммингс
10
6
24
Одимайо
24
Одимайо
6
5
6
Монте
6
Монте
5
4
16
Хондермарк
16
Хондермарк
4
9
Боуи
14
Хилтон
14
Хилтон
9
Боуи
26
17
Симпсон
17
Симпсон
26
Остались в запасе
Стивенидж
Нортгемптон Таун
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Натан Томпсон
ПЗ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
17
S. McWilliams
ЦП
31
James Dadge
ВР
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Натан Томпсон
ПЗ
Остались в запасе
17
S. McWilliams
ЦП
31
James Dadge
ВР
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Стивенидж - Нортгемптон Таун
1
Всего ударов по воротам
11
2
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
15
Офсайды
5
0
Количество передач
386
345
Сейвы
0
3
Точность передач %
56
48
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
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Нортгемптон Таун
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
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2016.09.22 21:26
2
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2016.09.22 00:40
4
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»
2016.09.22 21:26
2
Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»
2016.09.22 00:40
4
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
«Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»
2016.09.21 20:02
4
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