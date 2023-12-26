Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Флитвуд - Карлайл Юнайтед
Флитвуд - Карлайл Юнайтед: обзор матча 26 декабря 2023
Флитвуд
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Первая лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Карлайл Юнайтед
35'
Д. Стокли
27'
O. Moxon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Карлайл Юнайтед
90'
+7
Замена
Б. Барклай
️️️️
С. Лавелл
Замена
C. Hayes
️️️️
Ф. Паттерсон
89'
Замена
К. Тшиманга
️️️️
Д. Мэрриот
73'
73'
Замена
Л. Планж
️️️️
Ш. Магуайр
72'
Замена
J. Gibson
️️️️
T. Charters
Желтая карточка
B. Sarpong-Wiredu
66'
Замена
Ж. Китирна
️️️️
M. Asamoah
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Стокли
Пас отдал
Ф. Паттерсон
35'
27'
ГОЛ! 0:1!
O. Moxon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
(К)
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
18
Босун Лаваль
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
8
Owen Moxon
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
4
Will Johnson
ЦЗ
22
Callum Dolan
ЦП
18
Жуниор Китирна
АП
7
Cian Hayes
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Карлайл Юнайтед
26
Бен Барклай
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
3-2-1-5
32
Ирл
44
2
Джонстон
18
Лаваль
44
44
Паттерсон
18
9
Стокли
7
Мэрриот
27
1
1-1-2-5
13
6
Лавелл
19
Робинсон
8
МакКалмонт
8
27
34
22
3
15
27
18
Китирна
18
Китирна
27
44
Паттерсон
7
7
44
Паттерсон
7
Мэрриот
20
Тшиманга
20
Тшиманга
7
Мэрриот
6
Лавелл
26
Барклай
26
Барклай
6
Лавелл
15
14
14
15
24
Магуайр
7
Планж
7
Планж
24
Магуайр
Остались в запасе
Флитвуд
Карлайл Юнайтед
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
4
Will Johnson
ЦЗ
22
Callum Dolan
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
21
Dylan McGeouch
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
4
Will Johnson
ЦЗ
22
Callum Dolan
ЦП
Остались в запасе
21
Dylan McGeouch
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Флитвуд - Карлайл Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
7
Офсайды
1
5
Количество передач
451
375
Сейвы
2
1
Точность передач %
72
63
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Информация о матче
Посещаемость:
3
Новости команд
Все
Флитвуд
Карлайл Юнайтед
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Артета высказался о вылете «Арсенала» от клуба 4-го дивизиона
28 октября
Кубок лиги. «Арсенал» вылетел из турнира от команды из 4-го дивизиона
28 октября
1
Матч «Арсенала» в Кубке лиги останавливали из-за неизвестного беспилотника
27 октября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Артета высказался о вылете «Арсенала» от клуба 4-го дивизиона
28 октября
Кубок лиги. «Арсенал» вылетел из турнира от команды из 4-го дивизиона
28 октября
1
Матч «Арсенала» в Кубке лиги останавливали из-за неизвестного беспилотника
27 октября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+