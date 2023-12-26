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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Эксетер Сити - Уиком Уондерерс
Эксетер Сити - Уиком Уондерерс: обзор матча 26 декабря 2023
Эксетер Сити
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Первая лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Уиком Уондерерс
65'
S. Cox
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Уиком Уондерерс
90'
+6
Пенальти не реализован!
Л. Лихи
83'
Замена
H. Boyes
️️️️
K. Sadlier
Замена
J. Scott
️️️️
J. Aitchison
82'
Замена
Г. Кайт
️️️️
T. Carroll
82'
Замена
K. Taylor
️️️️
S. Cox
73'
69'
Желтая карточка
K. Sadlier
69'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
С. Воукс
68'
Замена
Д. Тейлор
️️️️
К. Филлипс
ГОЛ! 1:0!
S. Cox
65'
Желтая карточка
J. Aitchison
62'
53'
Замена
Р. Тафазолли
️️️️
Д. Якобсон
53'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Д. Уилер
50'
Желтая карточка
К. Винсент-Янг
Желтая карточка
Ш. Диабате
45'
+1
Замена
И. Нисканен
️️️️
Я. Вилдсхут
13'
Желтая карточка
D. Rankine
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
12
Reece Cole
(К)
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
4
Уилл Эймсон
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Уиком Уондерерс
1
Макс Стриек
ВР
3
Джо Якобсон
(К)
ЛЗ
10
Люк Лихи
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
4
Джош Сковен
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
25
Пирс Суини
ЦЗ
7
Jake Richards
ЦП
14
Гарри Кайт
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
5
Джо Лоу
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
12
Harry Boyes
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
2-5-3
1
Синисало
3
Диабате
33
Джулс
12
11
15
4
Эймсон
13
Вилдсхут
19
11
22
4-1-3-2
1
Стриек
3
Якобсон
36
Кио
30
Винсент-Янг
10
Лихи
88
Филлипс
2
Гриммер
7
Уилер
4
Сковен
23
19
Воукс
11
14
Кайт
14
Кайт
11
19
23
23
19
13
Вилдсхут
21
Нисканен
21
Нисканен
13
Вилдсхут
11
14
14
11
3
Якобсон
17
Тафазолли
17
Тафазолли
3
Якобсон
23
12
12
23
7
Уилер
12
МакКлири
12
МакКлири
7
Уилер
19
Воукс
33
Тэйлор
33
Тэйлор
19
Воукс
88
Филлипс
18
Тейлор
18
Тейлор
88
Филлипс
Остались в запасе
Эксетер Сити
Уиком Уондерерс
33
Shaun MacDonald
ВР
25
Пирс Суини
ЦЗ
7
Jake Richards
ЦП
Главный тренер
Пол Тисдейл
21
Франко Равиццоли
ВР
5
Джо Лоу
ЦЗ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
25
Пирс Суини
ЦЗ
7
Jake Richards
ЦП
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
5
Джо Лоу
ЦЗ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Эксетер Сити - Уиком Уондерерс
3
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
9
Нарушения
12
8
Офсайды
0
2
Количество передач
437
363
Сейвы
3
4
Точность передач %
65
59
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
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