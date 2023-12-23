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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Карлайл Юнайтед - Челтенхэм
Карлайл Юнайтед - Челтенхэм: обзор матча 23 декабря 2023
Карлайл Юнайтед
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Челтенхэм
27'
L. Sercombe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Челтенхэм
90'
+5
Желтая карточка
S. Long
82'
Желтая карточка
L. Freestone
81'
Замена
А. Кина
️️️️
R. Street
Замена
T. Charters
️️️️
Д. Робинсон
71'
Замена
D. Butterworth
️️️️
Э. МакКалмонт
71'
Желтая карточка
O. Moxon
67'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Л. Планж
62'
Замена
O. Moxon
️️️️
D. McGeouch
61'
Замена
R. Edmondson
️️️️
Д. Гарнер
61'
56'
Замена
T. Bradbury
️️️️
К. Дэйвис
40'
Желтая карточка
E. Bonds
Желтая карточка
С. Лавелл
38'
27'
ГОЛ! 0:1!
L. Sercombe
Пас отдал
G. Lloyd
5'
Замена
G. Lloyd
️️️️
W. Goodwin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
6
Lewis Freestone
ЦФ
9
Will Goodwin
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
3
Sean Long
(К)
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
8
Owen Moxon
ЦП
15
Taylor Charters
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Челтенхэм
21
James Pardington
ВР
5
Tom Bradbury
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
27
Оливер Хэммонд
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
1-1-2-5
6
Лавелл
19
Робинсон
8
МакКалмонт
21
7
Планж
34
22
3
14
1-2-5
23
Саутвуд
33
Дэйвис
11
Ферри
16
17
33
3
8
4
21
8
8
21
19
Робинсон
15
15
19
Робинсон
7
Планж
24
Магуайр
24
Магуайр
7
Планж
14
Гарнер
27
27
14
Гарнер
8
МакКалмонт
14
14
8
МакКалмонт
33
Дэйвис
5
5
33
Дэйвис
9
9
9
9
17
9
Кина
9
Кина
17
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Челтенхэм
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Каванаг
21
James Pardington
ВР
6
Кертис Томпсон
ЦП
27
Оливер Хэммонд
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
Остались в запасе
21
James Pardington
ВР
6
Кертис Томпсон
ЦП
27
Оливер Хэммонд
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Челтенхэм
2
3
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
15
Офсайды
1
2
Количество передач
364
291
Сейвы
1
2
Точность передач %
57
53
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
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Карлайл Юнайтед
Челтенхэм
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
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