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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Лейтон Ориент
Болтон - Лейтон Ориент: обзор матча 23 декабря 2023
Болтон
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Лейтон Ориент
3'
Д. Когли
7'
Д. Чарльз
10'
Д. Томасон
55'
Ш. Форде
60'
T. Archibald
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болтон - Лейтон Ориент
Замена
А. Морли
️️️️
К. Демпси
90'
+1
89'
Замена
Д. Монкур
️️️️
Р. Хант
Замена
Z. Ashworth
️️️️
Д. Айредейл
88'
84'
Желтая карточка
Д. Хаппе
Замена
К. Джером
️️️️
Й. Бедварссон
82'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Чарльз
82'
72'
Замена
Д. Агьей
️️️️
Д. Пигот
68'
Замена
М. Сандерс
️️️️
I. El Mizouni
60'
ГОЛ! 3:2!
T. Archibald
Пас отдал
Ш. Форде
57'
Желтая карточка
T. Archibald
55'
ГОЛ! 3:1!
Ш. Форде
Пас отдал
T. Archibald
54'
Желтая карточка
Т. Джеймс
46'
Замена
D. Pratley
️️️️
Р. Сотириу
46'
Замена
I. El Mizouni
️️️️
J. Brown
45'
+4
Желтая карточка
Р. Сотириу
ГОЛ! 3:0!
Д. Томасон
10'
ГОЛ! 2:0!
Д. Чарльз
7'
ГОЛ! 1:0!
Д. Когли
Пас отдал
Й. Бедварссон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
2
Гетин Джонс
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Лейтон Ориент
19
Omar Beckles
(К)
ЦЗ
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
17
Руел Сотириу
ЛВ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
7
Шакай Форде
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Болтон
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
14
Randell Williams
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
8
Idris El Mizouni
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
7
Даниэл Агьей
ЦФ
4-3-3
1
Бакстер
15
Айредейл
18
Тоал
6
Форрестер
2
Когли
8
Шихан
14
Томасон
10
Демпси
10
Бедварссон
19
Чарльз
2
Джонс
3-1-1-1-5
2
Хант
26
Хаппе
19
2
Джеймс
8
Гэлбрейт
17
Сотириу
31
6
7
Форде
44
39
Пигот
15
Айредейл
3
3
15
Айредейл
10
Демпси
5
Морли
5
Морли
10
Демпси
10
Бедварссон
35
Джером
35
Джером
10
Бедварссон
19
Чарльз
20
Адебойежо
20
Адебойежо
19
Чарльз
17
Сотириу
18
18
17
Сотириу
6
8
8
6
2
Хант
20
Монкур
20
Монкур
2
Хант
6
Сандерс
6
Сандерс
39
Пигот
7
Агьей
7
Агьей
39
Пигот
Остались в запасе
Болтон
Лейтон Ориент
25
Парис Магома
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
14
Randell Williams
ЦФ
13
Samuel Howes
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
25
Парис Магома
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
14
Randell Williams
ЦФ
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Болтон - Лейтон Ориент
4
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
17
Офсайды
1
2
Количество передач
438
330
Сейвы
2
3
Точность передач %
67
64
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
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