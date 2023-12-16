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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Дерби Каунти - Уиком Уондерерс
Дерби Каунти - Уиком Уондерерс: обзор матча 16 декабря 2023
Дерби Каунти
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Уиком Уондерерс
83'
Т. Баркуйзен
90+8'
Л. Лихи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Уиком Уондерерс
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Лихи
ГОЛ! 1:0!
Т. Баркуйзен
83'
82'
Желтая карточка
С. Воукс
75'
Замена
Д. Уилер
️️️️
К. Филлипс
Замена
T. John-Jules
️️️️
К. Уилсон
73'
69'
Замена
К. Винсент-Янг
️️️️
K. Sadlier
69'
Замена
Р. Кио
️️️️
Д. Гриммер
68'
Замена
С. Воукс
️️️️
Л. Тэйлор
Замена
С. Брэдли
️️️️
К. Форсит
61'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
К. Хурихейн
60'
51'
Желтая карточка
C. Forino Joseph
Замена
Т. Форна
️️️️
Л. Сибли
46'
Желтая карточка
М. Берд
31'
Желтая карточка
Д. Коллинс
30'
30'
Желтая карточка
Л. Лихи
Желтая карточка
К. Хурихейн
20'
Желтая карточка
Н. Мендес-Лэйнг
15'
Желтая карточка
Л. Сибли
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
18
Макс Берд
ОП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
23
Джо Уорд
ПП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Уиком Уондерерс
1
Макс Стриек
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
4
Джош Сковен
(К)
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
42
Адебайо Фапету
ЦП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
26
Kian Breckin
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Уайлдсмит
35
Нельсон
3
Форсит
12
Уилсон
44
Кашин
18
Берд
11
Мендес-Лэйнг
14
Хурихейн
23
Уорд
32
Сибли
17
Коллинс
3-1-3-3
1
Стриек
5
Лоу
3
10
Лихи
88
Филлипс
2
Гриммер
12
4
Сковен
33
Тэйлор
12
МакКлири
23
3
Форсит
15
Брэдли
15
Брэдли
3
Форсит
14
Хурихейн
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
14
Хурихейн
32
Сибли
14
Форна
14
Форна
32
Сибли
12
Уилсон
10
10
12
Уилсон
2
Гриммер
36
Кио
36
Кио
2
Гриммер
23
30
Винсент-Янг
30
Винсент-Янг
23
88
Филлипс
7
Уилер
7
Уилер
88
Филлипс
33
Тэйлор
19
Воукс
19
Воукс
33
Тэйлор
Остались в запасе
Дерби Каунти
Уиком Уондерерс
31
Джош Викерс
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
42
Адебайо Фапету
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Kian Breckin
ЦП
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
42
Адебайо Фапету
ЦП
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Kian Breckin
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Дерби Каунти - Уиком Уондерерс
5
3
Всего ударов по воротам
4
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
5
2
Офсайды
1
2
Количество передач
267
138
Точность передач %
76
54
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
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