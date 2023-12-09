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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Рединг - Барнсли
Рединг - Барнсли: обзор матча 09 декабря 2023
Рединг
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 21 тур
1 : 3
Завершен
Барнсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Рединг - Барнсли
2
5
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
0
4
Нарушения
8
8
Офсайды
0
1
Количество передач
222
177
Сейвы
0
2
Точность передач %
74
64
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
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