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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Нортгемптон Таун - Флитвуд
Нортгемптон Таун - Флитвуд: обзор матча 09 декабря 2023
Нортгемптон Таун
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Флитвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Нортгемптон Таун - Флитвуд
1
1
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
5
2
Офсайды
0
1
Количество передач
262
204
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
72
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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