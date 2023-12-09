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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Чарльтон - Кембридж Юнайтед
Чарльтон - Кембридж Юнайтед: обзор матча 09 декабря 2023
Чарльтон
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Кембридж Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Чарльтон - Кембридж Юнайтед
Всего ударов по воротам
3
7
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
6
6
Офсайды
1
2
Количество передач
199
181
Сейвы
2
0
Точность передач %
71
71
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
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