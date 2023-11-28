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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Рединг - Карлайл Юнайтед
Рединг - Карлайл Юнайтед: обзор матча 28 ноября 2023
Рединг
28.11.2023, вторник, 23:00
Англия. Первая лига, 20 тур
5 : 1
Завершен
Карлайл Юнайтед
26'
С. Лавелл (АГ)
32'
Х. Книббс
39'
Х. Книббс
78'
Л. Уинг
83'
Ф. Азиз
29'
Л. Планж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Карлайл Юнайтед
Замена
Т. Холмс
️️️️
Э. Идом
86'
Замена
К. Эхибхатиомхан
️️️️
С. Смит
84'
Замена
Ч. Сэвидж
️️️️
М. Крейг
84'
ГОЛ! 5:1!
Ф. Азиз
Пас отдал
Б. Эллиот
83'
82'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
J. Gibson
81'
Замена
Э. МакКалмонт
️️️️
J. Mellish
ГОЛ! 4:1!
Л. Уинг
Пас отдал
Ф. Азиз
78'
Замена
Б. Эллиот
️️️️
П. Мукаиру
74'
Замена
А. Мбенг
️️️️
J. Dorsett
74'
73'
Замена
D. Butterworth
️️️️
J. Armer
Желтая карточка
J. Dorsett
54'
46'
Замена
R. Edmondson
️️️️
D. McGeouch
ГОЛ! 3:1!
Х. Книббс
Пас отдал
Л. Уинг
39'
33'
Желтая карточка
J. Armer
ГОЛ! 2:1!
Х. Книббс
32'
29'
ГОЛ! 1:1!
Л. Планж
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Лавелл
26'
10'
Замена
Л. Планж
️️️️
Д. Гарнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
17
Энди Идом
(К)
ЦЗ
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
14
Майкл Крейг
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Карлайл Юнайтед
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
8
Owen Moxon
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
3
Matthew Carson
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
3-1-1-2-3
27
Баттон
17
Идом
44
Биндон
6
Эбби
14
Крейг
10
Уинг
18
Мукаиру
39
Азиз
8
Книббс
28
Смит
3
2-1-2-5
26
Барклай
6
Лавелл
19
Робинсон
21
8
14
3
22
34
14
Гарнер
17
Идом
12
Холмс
12
Холмс
17
Идом
3
27
Мбенг
27
Мбенг
3
14
Крейг
8
Сэвидж
8
Сэвидж
14
Крейг
18
Мукаиру
4
Эллиот
4
Эллиот
18
Мукаиру
28
Смит
11
Эхибхатиомхан
11
Эхибхатиомхан
28
Смит
22
8
МакКалмонт
8
МакКалмонт
22
14
24
Магуайр
24
Магуайр
14
3
14
14
3
14
Гарнер
7
Планж
7
Планж
14
Гарнер
21
27
27
21
Остались в запасе
Рединг
Карлайл Юнайтед
1
Joel Pereira
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
13
Gabriel Breeze
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Рединг - Карлайл Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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