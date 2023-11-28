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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Барнсли - Уиком Уондерерс
Барнсли - Уиком Уондерерс: обзор матча 28 ноября 2023
Барнсли
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Уиком Уондерерс
90+1'
С. Косгров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Уиком Уондерерс
90'
+5
Желтая карточка
Р. Тафазолли
90'
+2
Вторая желтая
H. Boyes
90'
+2
Желтая карточка
М. Стриек
ГОЛ! 1:0!
С. Косгров
90'
+1
89'
Желтая карточка
H. Boyes
84'
Замена
Т. Де Барр
️️️️
K. Breckin
Замена
К. О'Киффи
️️️️
Б. Коттер
84'
Замена
F. Jaló
️️️️
D. Cole
84'
Замена
А. Филлипс
️️️️
L. Connell
74'
68'
Замена
K. Sadlier
️️️️
Д. Тейлор
68'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
К. Филлипс
Замена
С. Косгров
️️️️
К. Стайлс
61'
59'
Желтая карточка
К. Филлипс
58'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Д. Уилер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
45
Джон МакЭти
ЦФ
48
Luca Connell
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Уиком Уондерерс
1
Макс Стриек
ВР
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
17
Jasper Pattenden
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
4
Джош Сковен
(К)
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Барнсли
51
Kieran Flavell
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
22
Fabio Jaló
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4-3-3
30
6
5
МакКарт
37
Коттер
28
Уильямс
4
Стайлс
20
Кейн
19
44
48
45
МакЭти
3-1-5-1
1
Стриек
3
17
Тафазолли
5
Лоу
88
Филлипс
17
12
4
Сковен
26
7
Уилер
18
Тейлор
37
Коттер
27
О'Киффи
27
О'Киффи
37
Коттер
48
8
Филлипс
8
Филлипс
48
44
22
22
44
4
Стайлс
9
Косгров
9
Косгров
4
Стайлс
26
11
Де Барр
11
Де Барр
26
18
Тейлор
23
23
18
Тейлор
88
Филлипс
12
МакКлири
12
МакКлири
88
Филлипс
7
Уилер
33
Тэйлор
33
Тэйлор
7
Уилер
Остались в запасе
Барнсли
Уиком Уондерерс
51
Kieran Flavell
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
51
Kieran Flavell
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Барнсли - Уиком Уондерерс
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
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