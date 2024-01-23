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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Рединг - Дерби Каунти
Рединг - Дерби Каунти: обзор матча 23 января 2024
Рединг
23.01.2024, вторник, 23:00
Англия. Первая лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
54'
П. Мукаиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Дерби Каунти
Замена
К. Эхибхатиомхан
️️️️
Ф. Азиз
88'
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
С. Смит
88'
79'
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. Хурихейн
79'
Замена
С. Брэдли
️️️️
К. Уилсон
Замена
К. Мола
️️️️
J. Dorsett
78'
Замена
М. Крейг
️️️️
Л. Уинг
78'
Желтая карточка
А. Мбенг
73'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Э. Идом
64'
64'
Замена
К. Блэкетт-Тэйлор
️️️️
Т. Баркуйзен
63'
Замена
Л. Сибли
️️️️
Л. Томпсон
63'
Замена
T. John-Jules
️️️️
Д. Коллинс
ГОЛ! 1:0!
П. Мукаиру
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
17
Энди Идом
(К)
ЦЗ
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
8
Чарли Сэвидж
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
8
Харви Книббс
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
18
Макс Берд
ОП
16
Лайам Томпсон
ОП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
6
Клинтон Мола
ОП
14
Майкл Крейг
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ОП
32
Лоуи Сибли
АП
23
Джо Уорд
ПП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
3-1-1-2-3
27
Баттон
17
Идом
44
Биндон
12
Холмс
8
Сэвидж
10
Уинг
18
Мукаиру
39
Азиз
28
Смит
3
8
Книббс
3-2-4-1
31
Викерс
12
Уилсон
35
Нельсон
44
Кашин
18
Берд
16
Томпсон
29
Баркуйзен
14
Хурихейн
20
Элдер
11
Мендес-Лэйнг
17
Коллинс
28
Смит
26
Макинтайр
26
Макинтайр
28
Смит
17
Идом
27
Мбенг
27
Мбенг
17
Идом
3
6
Мола
6
Мола
3
10
Уинг
14
Крейг
14
Крейг
10
Уинг
39
Азиз
11
Эхибхатиомхан
11
Эхибхатиомхан
39
Азиз
12
Уилсон
15
Брэдли
15
Брэдли
12
Уилсон
16
Томпсон
32
Сибли
32
Сибли
16
Томпсон
14
Хурихейн
23
Уорд
23
Уорд
14
Хурихейн
29
Баркуйзен
33
Блэкетт-Тэйлор
33
Блэкетт-Тэйлор
29
Баркуйзен
17
Коллинс
10
10
17
Коллинс
Остались в запасе
Рединг
Дерби Каунти
1
Joel Pereira
ВР
18
Caylan Vickers
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
33
Джо Уайлдсмит
ВР
20
Даррен Робинсон
ОП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
18
Caylan Vickers
ЦП
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
20
Даррен Робинсон
ОП
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Рединг - Дерби Каунти
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
14
2
Офсайды
3
5
Количество передач
309
426
Сейвы
0
1
Точность передач %
63
69
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
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