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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиком Уондерерс - Стивенидж
Уиком Уондерерс - Стивенидж: обзор матча 11 ноября 2023
Уиком Уондерерс
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Стивенидж
45+14'
Д. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Стивенидж
90'
+17
Замена
А. Прессли
️️️️
К. Хеммингс
90'
+14
Замена
J. Forster-Caskey
️️️️
А. МакДональд
Желтая карточка
М. Стриек
90'
+12
Замена
K. Sadlier
️️️️
Д. Тейлор
90'
+11
Замена
H. Boyes
️️️️
Л. Лихи
90'
+11
Желтая карточка
Л. Лихи
79'
75'
Желтая карточка
Н. Томпсон
Замена
Д. Лоу
️️️️
C. Forino Joseph
75'
69'
Замена
Н. Томпсон
️️️️
Ф. Барнс
Желтая карточка
C. Forino Joseph
60'
45'
+14
ГОЛ! 0:1!
Д. Рид
Пас отдал
К. Хеммингс
Замена
Т. Де Барр
️️️️
Б. Ханлан
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
10
Люк Лихи
ЛЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
7
Дэвид Уилер
ЦП
4
Джош Сковен
(К)
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Ник Фримен
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
15
Terence Vancooten
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
5
Джо Лоу
ЦЗ
26
Kian Breckin
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
17
Jasper Pattenden
ЦП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
8
Ben Thompson
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
10
E. List
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
4-1-2-4
10
Лихи
36
Кио
17
Тафазолли
3
88
Филлипс
7
Уилер
4
Сковен
1
Стриек
12
МакКлири
9
Ханлан
18
Тейлор
2-1-1-5
1
Эшби-Хэммонд
5
Барнс
26
Батлер
22
Фримен
14
МакДональд
15
Хеммингс
2
Джеймс-Уилдин
5
Пьерджанни
11
Робертс
9
Рид
3
5
Лоу
5
Лоу
3
10
Лихи
12
12
10
Лихи
9
Ханлан
11
Де Барр
11
Де Барр
9
Ханлан
18
Тейлор
23
23
18
Тейлор
14
МакДональд
8
8
14
МакДональд
5
Барнс
4
Томпсон
4
Томпсон
5
Барнс
15
Хеммингс
19
Прессли
19
Прессли
15
Хеммингс
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Стивенидж
21
Франко Равиццоли
ВР
26
Kian Breckin
ЦП
17
Jasper Pattenden
ЦП
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
47
Кристиан Хеги
ВР
8
Ben Thompson
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
10
E. List
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
26
Kian Breckin
ЦП
17
Jasper Pattenden
ЦП
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
8
Ben Thompson
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
10
E. List
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Уиком Уондерерс - Стивенидж
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
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