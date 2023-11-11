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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Флитвуд - Эксетер Сити
Флитвуд - Эксетер Сити: обзор матча 11 ноября 2023
Флитвуд
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Эксетер Сити
6'
Р. Брум
32'
B. Sarpong-Wiredu
42'
Ф. Паттерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Эксетер Сити
Замена
Д. Стокли
️️️️
Ф. Паттерсон
85'
Замена
К. Тшиманга
️️️️
Д. Мэрриот
85'
Замена
С. Робертсон
️️️️
P. Omochere
79'
75'
Желтая карточка
Ш. Диабате
Желтая карточка
Р. Брум
73'
73'
Замена
K. Taylor
️️️️
V. Harper
Замена
Х. Симонс
️️️️
B. Sarpong-Wiredu
69'
Желтая карточка
P. Omochere
66'
65'
Желтая карточка
Я. Вилдсхут
46'
Замена
Ш. Диабате
️️️️
П. Суини
46'
Замена
И. Нисканен
️️️️
A. Hartridge
46'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
J. Scott
ГОЛ! 3:0!
Ф. Паттерсон
42'
ГОЛ! 2:0!
B. Sarpong-Wiredu
Пас отдал
Ф. Паттерсон
32'
ГОЛ! 1:0!
Р. Брум
Пас отдал
Д. Мэйор
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
(К)
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
18
Босун Лаваль
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
25
Пирс Суини
ЦЗ
24
Vincent Harper
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
4
Уилл Эймсон
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
14
Гарри Кайт
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
4
Хавьер Симонс
ОП
19
Ryan Graydon
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
51
Alfie Cunningham
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
35
Joe O'Connor
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
3-4-4
32
Ирл
44
26
Руни
18
Лаваль
44
10
Мэйор
14
Брум
1
7
Мэрриот
44
Паттерсон
9
3-1-5
1
Синисало
25
Суини
24
33
Джулс
14
Тревитт
4
Эймсон
15
Мускве
14
14
Кайт
22
44
4
Симонс
4
Симонс
44
9
20
Робертсон
20
Робертсон
9
7
Мэрриот
20
Тшиманга
20
Тшиманга
7
Мэрриот
44
Паттерсон
9
Стокли
9
Стокли
44
Паттерсон
25
Суини
3
Диабате
3
Диабате
25
Суини
14
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
14
24
23
23
24
22
21
Нисканен
21
Нисканен
22
Остались в запасе
Флитвуд
Эксетер Сити
1
Stephen McMullan
ВР
19
Ryan Graydon
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
33
Shaun MacDonald
ВР
51
Alfie Cunningham
ЦП
35
Joe O'Connor
ЦП
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
19
Ryan Graydon
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
51
Alfie Cunningham
ЦП
35
Joe O'Connor
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Флитвуд - Эксетер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
Главный судья:
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