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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Барнсли - Флитвуд
Барнсли - Флитвуд: обзор матча 28 октября 2023
Барнсли
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Флитвуд
7'
D. Cole
88'
К. О'Киффи
3'
Ж. Китирна
34'
Ж. Китирна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Флитвуд
ГОЛ! 2:2!
К. О'Киффи
Пас отдал
Х. Кейн
88'
Замена
О. Доджсон
️️️️
N. Cadden
82'
Замена
F. Jaló
️️️️
Д. МакЭти
82'
79'
Замена
С. Робертсон
️️️️
Ш. Руни
Замена
М. Ваттерс
️️️️
Д. Расселл
70'
Замена
Д. Бенсон
️️️️
А. Филлипс
69'
63'
Замена
Д. Стокли
️️️️
P. Omochere
63'
Замена
К. Тшиманга
️️️️
Д. Мэрриот
63'
Замена
А. Монтгомери
️️️️
B. Sarpong-Wiredu
Замена
К. О'Киффи
️️️️
Б. Коттер
63'
51'
Замена
Д. Мэйор
️️️️
Ж. Китирна
45'
+4
Желтая карточка
Д. Мэрриот
45'
Желтая карточка
Р. Брум
Желтая карточка
Х. Кейн
38'
34'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Китирна
Желтая карточка
Д. Уильямс
32'
Пенальти не реализован!
D. Cole
7'
ГОЛ! 1:1!
D. Cole
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Китирна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
13
Джон Расселл
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
45
Джон МакЭти
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
18
Босун Лаваль
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
16
Джош Вела
(К)
ЦП
18
Жуниор Китирна
АП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Барнсли
51
Kieran Flavell
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
22
Fabio Jaló
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
20
Скотт Робертсон
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
4-4-2
30
6
5
МакКарт
37
Коттер
28
Уильямс
13
Расселл
19
8
Филлипс
20
Кейн
44
45
МакЭти
3-4-1-3
26
Руни
44
32
Ирл
14
Брум
44
16
Вела
18
Лаваль
18
Китирна
9
7
Мэрриот
1
19
39
Доджсон
39
Доджсон
19
37
Коттер
27
О'Киффи
27
О'Киффи
37
Коттер
8
Филлипс
19
Бенсон
19
Бенсон
8
Филлипс
45
МакЭти
22
22
45
МакЭти
13
Расселл
36
Ваттерс
36
Ваттерс
13
Расселл
44
3
Монтгомери
3
Монтгомери
44
26
Руни
20
Робертсон
20
Робертсон
26
Руни
18
Китирна
10
Мэйор
10
Мэйор
18
Китирна
9
9
Стокли
9
Стокли
9
7
Мэрриот
20
Тшиманга
20
Тшиманга
7
Мэрриот
Остались в запасе
Барнсли
Флитвуд
51
Kieran Flavell
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
1
Stephen McMullan
ВР
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
51
Kieran Flavell
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Барнсли - Флитвуд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Информация о матче
Главный судья:
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