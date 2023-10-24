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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Нортгемптон Таун - Лейтон Ориент
Нортгемптон Таун - Лейтон Ориент: обзор матча 24 октября 2023
Нортгемптон Таун
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Лейтон Ориент
49'
С. Хоскинс
52'
С. Хоскинс (П)
14'
Р. Хант
90+6'
Ш. Форде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нортгемптон Таун - Лейтон Ориент
90'
+7
Желтая карточка
Э. Тернс
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Ш. Форде
Пас отдал
Д. Грэм
Замена
Т. Симпсон
️️️️
С. Хоскинс
85'
Желтая карточка
Л. Бердж
81'
Замена
A. Koiki
️️️️
П. Броу
79'
Замена
H. Lintott
️️️️
J. Willis
79'
73'
Замена
Т. Джеймс
️️️️
Д. Хаппе
73'
Замена
Ш. Форде
️️️️
А. Дринан
Замена
У. Хондермарк
️️️️
А. Одимайо
73'
66'
Замена
Д. Пигот
️️️️
I. El Mizouni
64'
Замена
T. Archibald
️️️️
Р. Хант
Красная карточка
К. Боуи
58'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Хоскинс
52'
ГОЛ! 1:1!
С. Хоскинс
Пас отдал
S. McWilliams
49'
19'
Желтая карточка
Б. Купер
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хант
Пас отдал
Р. Сотириу
10'
Желтая карточка
Д. Хаппе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
17
S. McWilliams
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЦФ
6
Jordan Willis
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Лейтон Ориент
4
Эд Тернс
ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Idris El Mizouni
ЦП
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
17
Руел Сотириу
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
26
Дэн Хаппе
ЦФ
31
Solomon Brynn
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
12
Aaron McGowan
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
14
Ali Koiki
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
2
Томас Джеймс
ЦЗ
3
Джейден Суини
ЦЗ
7
Шакай Форде
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
4-2-4
26
Бердж
23
Броу
6
Монте
26
24
Одимайо
17
49
Леонард
7
Хоскинс
6
11
Пайннок
9
Боуи
3-2-1-5
2
Хант
15
Купер
4
Тернс
8
8
Гэлбрейт
10
Грэм
17
Сотириу
31
26
Хаппе
6
23
Дринан
6
2
2
6
24
Одимайо
16
Хондермарк
16
Хондермарк
24
Одимайо
23
Броу
14
14
23
Броу
7
Хоскинс
17
Симпсон
17
Симпсон
7
Хоскинс
26
Хаппе
2
Джеймс
2
Джеймс
26
Хаппе
23
Дринан
7
Форде
7
Форде
23
Дринан
8
39
Пигот
39
Пигот
8
2
Хант
44
44
2
Хант
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Лейтон Ориент
31
Макс Томпсон
ВР
12
Aaron McGowan
ЦЗ
3
Ryan Haynes
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
12
Aaron McGowan
ЦЗ
3
Ryan Haynes
ЦФ
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Нортгемптон Таун - Лейтон Ориент
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
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