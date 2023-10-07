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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Лейтон Ориент - Рединг
Лейтон Ориент - Рединг: обзор матча 07 октября 2023
Лейтон Ориент
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
26'
J. Brown
90'
Д. Монкур
35'
Т. Биндон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лейтон Ориент - Рединг
Желтая карточка
S. Brynn
90'
+2
Замена
D. Pratley
️️️️
Д. Монкур
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Монкур
90'
84'
Замена
Т. Холмс
️️️️
Д. Баллард
77'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
Х. Книббс
77'
Замена
Б. Эллиот
️️️️
Ф. Азиз
70'
Желтая карточка
Ф. Азиз
Желтая карточка
Р. Сотириу
69'
Замена
Т. Джеймс
️️️️
Д. Хаппе
68'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Р. Хант
67'
Замена
А. Дринан
️️️️
Д. Пигот
67'
66'
Замена
Н. Гиннес-Уокер
️️️️
M. Carson
Желтая карточка
Р. Хант
61'
35'
ГОЛ! 1:1!
Т. Биндон
Замена
Д. Монкур
️️️️
М. Сандерс
30'
ГОЛ! 1:0!
J. Brown
26'
19'
Желтая карточка
Т. Биндон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
15
Брендон Купер
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
8
Idris El Mizouni
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
17
Руел Сотириу
ЦФ
31
Solomon Brynn
ЦФ
26
Дэн Хаппе
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
3
Matthew Carson
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
23
Доминик Баллард
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
2
Томас Джеймс
ЦЗ
3
Джейден Суини
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Аарон Дринан
ЦФ
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
8
Чарли Сэвидж
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
18
Caylan Vickers
ЦП
3-2-5
15
Купер
4
Тернс
2
Хант
8
6
Сандерс
26
Хаппе
39
Пигот
44
6
31
3-2-1-1-3
27
Баттон
6
Эбби
3
5
Хатчинсон
44
Биндон
6
Дин
10
Уинг
39
Азиз
8
Книббс
23
Баллард
11
Эхибхатиомхан
26
Хаппе
2
Джеймс
2
Джеймс
26
Хаппе
Монкур
18
18
Монкур
6
Сандерс
20
Монкур
20
Монкур
6
Сандерс
2
Хант
10
Грэм
10
Грэм
2
Хант
39
Пигот
23
Дринан
23
Дринан
39
Пигот
3
24
Гиннес-Уокер
24
Гиннес-Уокер
3
23
Баллард
12
Холмс
12
Холмс
23
Баллард
39
Азиз
4
Эллиот
4
Эллиот
39
Азиз
8
Книббс
18
Мукаиру
18
Мукаиру
8
Книббс
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Рединг
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
8
Чарли Сэвидж
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
8
Чарли Сэвидж
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Лейтон Ориент - Рединг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
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24.10.2026
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