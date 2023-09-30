Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиком Уондерерс - Карлайл Юнайтед
Уиком Уондерерс - Карлайл Юнайтед: обзор матча 30 сентября 2023
Уиком Уондерерс
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Карлайл Юнайтед
40'
Л. Лихи (П)
74'
С. Воукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Карлайл Юнайтед
87'
Замена
Д. Робинсон
️️️️
O. Moxon
87'
Замена
Э. МакКалмонт
️️️️
J. Gibson
Замена
Т. Де Барр
️️️️
J. Pattenden
83'
78'
Замена
Т. Абладе
️️️️
Ш. Магуайр
Замена
К. Филлипс
️️️️
С. Воукс
76'
Замена
K. Sadlier
️️️️
Г. МакКлири
76'
Замена
Д. Тейлор
️️️️
Б. Ханлан
75'
ГОЛ! 2:0!
С. Воукс
Пас отдал
H. Boyes
74'
Замена
Д. Лоу
️️️️
C. Forino Joseph
67'
Желтая карточка
C. Forino Joseph
65'
Желтая карточка
М. Стриек
54'
46'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
P. Huntington
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Лихи
40'
32'
Замена
T. Holy
️️️️
Л. Планж
29'
Красная карточка
J. Andrésson
17'
Желтая карточка
O. Moxon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
10
Люк Лихи
ЛЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
17
Jasper Pattenden
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Карлайл Юнайтед
25
Jökull Andrésson
ВР
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
22
Фин Бэк
ПЗ
8
Owen Moxon
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
5
Джо Лоу
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Карлайл Юнайтед
17
Corey Whelan
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
19
Джек Робинсон
ЦФ
12
Терри Абладе
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
3-1-3-4
10
Лихи
36
Кио
3
8
Поттс
17
4
Сковен
12
12
МакКлири
19
Воукс
9
Ханлан
1
Стриек
3-1-5
25
22
Бэк
20
6
Лавелл
8
24
Магуайр
22
3
8
14
3
5
Лоу
5
Лоу
3
19
Воукс
88
Филлипс
88
Филлипс
19
Воукс
9
Ханлан
18
Тейлор
18
Тейлор
9
Ханлан
17
11
Де Барр
11
Де Барр
17
12
МакКлири
23
23
12
МакКлири
14
8
МакКалмонт
8
МакКалмонт
14
7
Планж
1
1
7
Планж
20
14
Гарнер
14
Гарнер
20
8
19
Робинсон
19
Робинсон
8
24
Магуайр
12
Абладе
12
Абладе
24
Магуайр
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Карлайл Юнайтед
21
Франко Равиццоли
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
17
Corey Whelan
ЦЗ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
Остались в запасе
17
Corey Whelan
ЦЗ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Уиком Уондерерс - Карлайл Юнайтед
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Новости команд
Все
Уиком Уондерерс
Карлайл Юнайтед
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
3
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
3
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
2021.09.21 23:37
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+