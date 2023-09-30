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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Флитвуд - Лейтон Ориент
Флитвуд - Лейтон Ориент: обзор матча 30 сентября 2023
Флитвуд
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Лейтон Ориент
56'
Д. Мэрриот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Лейтон Ориент
90'
+9
Вторая желтая
И. Гэлбрейт
90'
+4
Желтая карточка
J. Brown
90'
+4
Желтая карточка
И. Гэлбрейт
89'
Желтая карточка
Р. Сотириу
Замена
К. Тшиманга
️️️️
Д. Мэрриот
87'
Замена
R. Graydon
️️️️
P. Omochere
84'
Желтая карточка
К. Джонстон
77'
63'
Замена
Ш. Форде
️️️️
I. El Mizouni
60'
Замена
Д. Хаппе
️️️️
O. Beckles
ГОЛ! 1:0!
Д. Мэрриот
56'
53'
Замена
И. Гэлбрейт
️️️️
Д. Пигот
53'
Замена
А. Дринан
️️️️
Д. Монкур
53'
Замена
J. Brown
️️️️
D. Pratley
52'
Желтая карточка
O. Beckles
Желтая карточка
A. Nsiala
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
18
Босун Лаваль
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
18
Жуниор Китирна
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
22
Aristote Nsiala
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Лейтон Ориент
2
Томас Джеймс
ЦЗ
19
Omar Beckles
ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Idris El Mizouni
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
17
Руел Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
4
Хавьер Симонс
ОП
20
Скотт Робертсон
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
2
Роб Хант
ПЗ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
26
Дэн Хаппе
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
3-4-4
32
Ирл
44
2
Джонстон
18
Лаваль
16
Вела
18
Китирна
14
Брум
1
7
Мэрриот
9
22
4-2-1-4
19
15
Купер
18
2
Джеймс
8
20
Монкур
10
Грэм
17
Сотириу
39
Пигот
44
31
9
19
19
9
7
Мэрриот
20
Тшиманга
20
Тшиманга
7
Мэрриот
39
Пигот
8
Гэлбрейт
8
Гэлбрейт
39
Пигот
8
7
Форде
7
Форде
8
19
26
Хаппе
26
Хаппе
19
18
6
6
18
20
Монкур
23
Дринан
23
Дринан
20
Монкур
Остались в запасе
Флитвуд
Лейтон Ориент
1
Stephen McMullan
ВР
4
Хавьер Симонс
ОП
20
Скотт Робертсон
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
13
Samuel Howes
ВР
2
Роб Хант
ПЗ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
4
Хавьер Симонс
ОП
20
Скотт Робертсон
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
2
Роб Хант
ПЗ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Флитвуд - Лейтон Ориент
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
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1 : 0
21.10.2026
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