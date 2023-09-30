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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Эксетер Сити - Нортгемптон Таун
Эксетер Сити - Нортгемптон Таун: обзор матча 30 сентября 2023
Эксетер Сити
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Нортгемптон Таун
20'
С. Хоскинс
90+2'
П. Броу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Нортгемптон Таун
90'
+3
Замена
H. Lintott
️️️️
А. Одимайо
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
П. Броу
Пас отдал
К. Боуи
90'
+1
Замена
B. Fox
️️️️
S. McWilliams
84'
Желтая карточка
М. Монте
80'
Замена
Т. Симпсон
️️️️
L. Appere
80'
Замена
М. Монте
️️️️
С. Хоскинс
Замена
Д. Фицуотер
️️️️
П. Суини
72'
Замена
J. Aitchison
️️️️
S. Cox
72'
Замена
Г. Кайт
️️️️
V. Harper
66'
62'
Желтая карточка
А. Одимайо
Замена
J. Scott
️️️️
Я. Вилдсхут
56'
44'
Желтая карточка
S. Sherring
41'
Желтая карточка
П. Броу
35'
Желтая карточка
К. Боуи
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Хоскинс
Пас отдал
S. McWilliams
Желтая карточка
З. Джулс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
24
Vincent Harper
ЦЗ
25
Пирс Суини
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
23
Kyle Taylor
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
19
Sonny Cox
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
4
Уилл Эймсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
17
S. McWilliams
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
11
Мич Пайннок
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Эксетер Сити
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
7
Jake Richards
ЦП
41
Pedro Borges
ЦП
14
James Scott
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
14
Гарри Кайт
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
6
Мэнни Монте
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
27
Ben Fox
ЦП
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
3-4-3
1
Синисало
24
25
Суини
33
Джулс
23
11
13
Вилдсхут
12
4
Эймсон
22
19
4-2-4
26
Бердж
24
Одимайо
26
5
23
Броу
17
49
Леонард
9
7
Хоскинс
9
Боуи
11
Пайннок
25
Суини
5
Фицуотер
5
Фицуотер
25
Суини
13
Вилдсхут
14
14
13
Вилдсхут
24
14
Кайт
14
Кайт
24
19
11
11
19
7
Хоскинс
6
Монте
6
Монте
7
Хоскинс
24
Одимайо
2
2
24
Одимайо
17
27
27
17
9
17
Симпсон
17
Симпсон
9
Остались в запасе
Эксетер Сити
Нортгемптон Таун
7
Jake Richards
ЦП
41
Pedro Borges
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
31
Макс Томпсон
ВР
12
Aaron McGowan
ЦЗ
3
Ryan Haynes
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
7
Jake Richards
ЦП
41
Pedro Borges
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
12
Aaron McGowan
ЦЗ
3
Ryan Haynes
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Эксетер Сити - Нортгемптон Таун
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
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