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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Нортгемптон Таун - Барнсли
Нортгемптон Таун - Барнсли: обзор матча 23 сентября 2023
Нортгемптон Таун
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Барнсли
90+8'
L. Appere
4'
К. Стайлс
88'
D. Cole
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нортгемптон Таун - Барнсли
ГОЛ! 1:2!
L. Appere
90'
+8
90'
Замена
N. Cadden
️️️️
О. Доджсон
89'
Замена
Д. МакЭти
️️️️
D. Cole
88'
ГОЛ! 0:2!
D. Cole
Замена
М. Монте
️️️️
А. Одимайо
83'
82'
Желтая карточка
Д. МакКарт
Замена
L. Appere
️️️️
S. McWilliams
76'
69'
Замена
Б. Коттер
️️️️
К. О'Киффи
Замена
B. Fox
️️️️
Т. Симпсон
68'
64'
Замена
Д. Расселл
️️️️
А. Филлипс
63'
Замена
М. Ваттерс
️️️️
С. Косгров
59'
Желтая карточка
K. Łopata
50'
Желтая карточка
К. О'Киффи
12'
Желтая карточка
А. Филлипс
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Стайлс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
17
S. McWilliams
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
11
Мич Пайннок
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
35
Kacper Łopata
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
2
Harvey Lintott
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
27
Ben Fox
ЦП
27
Peter Abimbola
ЦП
9
Louis Appere
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
45
Джон МакЭти
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
4-2-4
26
Бердж
23
Броу
26
5
24
Одимайо
17
49
Леонард
11
Пайннок
17
Симпсон
7
Хоскинс
9
Боуи
3-2-3-2
1
Робертс
27
О'Киффи
5
МакКарт
35
28
Уильямс
39
Доджсон
4
Стайлс
20
Кейн
8
Филлипс
44
9
Косгров
24
Одимайо
6
Монте
6
Монте
24
Одимайо
17
Симпсон
27
27
17
Симпсон
17
9
9
17
27
О'Киффи
37
Коттер
37
Коттер
27
О'Киффи
8
Филлипс
13
Расселл
13
Расселл
8
Филлипс
39
Доджсон
19
19
39
Доджсон
44
45
МакЭти
45
МакЭти
44
9
Косгров
36
Ваттерс
36
Ваттерс
9
Косгров
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Барнсли
31
Макс Томпсон
ВР
2
Harvey Lintott
ЦЗ
27
Peter Abimbola
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
30
Ben Killip
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
2
Harvey Lintott
ЦЗ
27
Peter Abimbola
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Нортгемптон Таун - Барнсли
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
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