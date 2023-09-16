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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Эксетер Сити - Челтенхэм
Эксетер Сити - Челтенхэм: обзор матча 16 сентября 2023
Эксетер Сити
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Челтенхэм
68'
К. Уоттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Челтенхэм
Замена
P. Borges
️️️️
R. Cole
90'
Желтая карточка
T. Carroll
87'
87'
Замена
К. Пьюпион
️️️️
L. Sercombe
78'
Замена
Н. Бутлер-Ойедеджи
️️️️
B. Williams
Желтая карточка
J. Scott
75'
Замена
J. Scott
️️️️
S. Cox
70'
70'
Замена
Д. Олайинка
️️️️
Й. Малкольм
70'
Замена
А. Кина
️️️️
Д. Уильямс
ГОЛ! 1:0!
К. Уоттс
68'
61'
Желтая карточка
Д. Уильямс
Замена
K. Taylor
️️️️
З. Джулс
59'
Замена
К. Уоттс
️️️️
Я. Вилдсхут
59'
46'
Замена
E. Bonds
️️️️
Э. Чапман
Желтая карточка
Я. Вилдсхут
38'
18'
Желтая карточка
B. Williams
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
25
Пирс Суини
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
12
Reece Cole
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
19
Sonny Cox
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
4
Уилл Эймсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
5
Owen Bevan
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
24
Джош Уильямс
ЦП
18
Йован Малкольм
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
14
Эллис Чапман
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Эксетер Сити
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
41
Pedro Borges
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
7
Jake Richards
ЦП
14
James Scott
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Челтенхэм
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
16
Elliot Bonds
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
1
Max Harris
ЦФ
28
Джеймс Олайинка
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
3-4-3
1
Синисало
11
Митчелл
33
Джулс
25
Суини
12
11
13
Вилдсхут
14
Тревитт
4
Эймсон
22
19
2-2-5
23
Саутвуд
5
20
11
Ферри
24
Уильямс
17
3
6
14
Чапман
8
12
41
41
12
33
Джулс
23
23
33
Джулс
13
Вилдсхут
17
Уоттс
17
Уоттс
13
Вилдсхут
19
14
14
19
14
Чапман
16
16
14
Чапман
8
21
Пьюпион
21
Пьюпион
8
18
Малкольм
28
Олайинка
28
Олайинка
18
Малкольм
24
Уильямс
9
Кина
9
Кина
24
Уильямс
20
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
20
Остались в запасе
Эксетер Сити
Челтенхэм
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
7
Jake Richards
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
1
Max Harris
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
7
Jake Richards
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Остались в запасе
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
1
Max Harris
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Эксетер Сити - Челтенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
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