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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Дерби Каунти - Нортгемптон Таун
Дерби Каунти - Нортгемптон Таун: обзор матча 31 октября 2023
Дерби Каунти
31.10.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Нортгемптон Таун
14'
М. Берд
22'
К. Вашингтон
32'
М. Берд
49'
Н. Мендес-Лэйнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Нортгемптон Таун
Замена
Д. Браун
️️️️
М. Берд
77'
72'
Замена
A. McGowan
️️️️
А. Одимайо
71'
Желтая карточка
А. Одимайо
Замена
К. Уилсон
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
68'
Замена
Т. Форна
️️️️
К. Хурихейн
68'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
К. Вашингтон
62'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Р. Ньямб
61'
58'
Замена
P. Abimbola
️️️️
S. McWilliams
Желтая карточка
К. Вашингтон
57'
ГОЛ! 4:0!
Н. Мендес-Лэйнг
Пас отдал
Т. Баркуйзен
49'
46'
Замена
R. Haynes
️️️️
М. Пайннок
46'
Замена
J. Willis
️️️️
A. Koiki
46'
Замена
У. Хондермарк
️️️️
М. Монте
ГОЛ! 3:0!
М. Берд
Пас отдал
К. Хурихейн
32'
ГОЛ! 2:0!
К. Вашингтон
Пас отдал
К. Форсит
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Берд
Пас отдал
К. Вашингтон
14'
2'
Желтая карточка
П. Броу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
18
Макс Берд
ОП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
17
S. McWilliams
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
14
Ali Koiki
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
39
Даджон Браун
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
23
Джо Уорд
ПП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
12
Aaron McGowan
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
27
Peter Abimbola
ЦП
6
Jordan Willis
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
4-1-4-1
33
Уайлдсмит
35
Нельсон
15
Брэдли
3
Форсит
24
Ньямб
18
Берд
14
Хурихейн
8
Смит
11
Мендес-Лэйнг
29
Баркуйзен
14
Вашингтон
4-2-4
26
Бердж
6
Монте
24
Одимайо
26
23
Броу
17
49
Леонард
7
Хоскинс
17
Симпсон
11
Пайннок
14
11
Мендес-Лэйнг
12
Уилсон
12
Уилсон
11
Мендес-Лэйнг
14
Хурихейн
14
Форна
14
Форна
14
Хурихейн
18
Берд
39
Браун
39
Браун
18
Берд
24
Ньямб
23
Уорд
23
Уорд
24
Ньямб
14
Вашингтон
17
Коллинс
17
Коллинс
14
Вашингтон
24
Одимайо
12
12
24
Одимайо
6
Монте
16
Хондермарк
16
Хондермарк
6
Монте
17
27
27
17
14
6
6
14
11
Пайннок
3
3
11
Пайннок
Остались в запасе
Дерби Каунти
Нортгемптон Таун
31
Джош Викерс
ВР
32
Лоуи Сибли
АП
Главный тренер
Пол Уорн
31
Макс Томпсон
ВР
2
Harvey Lintott
ЦЗ
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
32
Лоуи Сибли
АП
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
2
Harvey Lintott
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Дерби Каунти - Нортгемптон Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Информация о матче
Главный судья:
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Дерби Каунти
Нортгемптон Таун
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
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2022.07.09 08:57
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Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
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2016.09.22 21:26
2
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2016.09.22 00:40
4
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2016.09.22 00:14
1
«Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»
2016.09.21 20:02
4
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