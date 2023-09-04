Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Кембридж Юнайтед - Рединг
Кембридж Юнайтед - Рединг: обзор матча 04 сентября 2023
Кембридж Юнайтед
04.09.2023, понедельник, 22:00
Англия. Первая лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
83'
Ф. Окенабирхи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Рединг
ГОЛ! 1:0!
Ф. Окенабирхи
Пас отдал
J. Brophy
83'
82'
Замена
T. Rushesha
️️️️
Ф. Азиз
80'
Замена
К. Мола
️️️️
А. Мбенг
80'
Замена
М. Крейг
️️️️
Ч. Сэвидж
75'
Желтая карточка
Ч. Сэвидж
Замена
Д. Гордон
️️️️
С. Кайкай
73'
Замена
Э. Качунга
️️️️
J. Lankester
72'
70'
Желтая карточка
Э. Идом
68'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
Желтая карточка
М. Моррисон
65'
58'
Замена
К. Эхибхатиомхан
️️️️
Б. Эллиот
58'
Замена
Э. Идом
️️️️
M. Carson
27'
Желтая карточка
Х. Дин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
7
Jack Lankester
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
3
Matthew Carson
ЦЗ
8
Чарли Сэвидж
ОП
27
Амаду Мбенг
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
4
Бен Эллиот
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
8
Харви Книббс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Кембридж Юнайтед
13
James Holden
ВР
10
Lewis Simper
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
11
Harrison Dunk
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
14
Майкл Крейг
ОП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
4-1-5
25
3
Эндрю
5
Моррисон
6
Беннетт
2
8
Томас
6
14
11
Кайкай
16
7
4-2-2-1-1
27
Баттон
6
Дин
6
Эбби
3
5
Хатчинсон
8
Сэвидж
27
Мбенг
18
4
Эллиот
39
Азиз
8
Книббс
7
10
Качунга
10
Качунга
7
11
Кайкай
11
Гордон
11
Гордон
11
Кайкай
3
17
Идом
17
Идом
3
27
Мбенг
6
Мола
6
Мола
27
Мбенг
8
Сэвидж
14
Крейг
14
Крейг
8
Сэвидж
4
Эллиот
11
Эхибхатиомхан
11
Эхибхатиомхан
4
Эллиот
39
Азиз
14
14
39
Азиз
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Рединг
13
James Holden
ВР
10
Lewis Simper
ЦП
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
11
Harrison Dunk
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
13
James Holden
ВР
10
Lewis Simper
ЦП
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
11
Harrison Dunk
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Рединг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Новости команд
Все
Кембридж Юнайтед
Рединг
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+